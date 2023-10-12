https://sputniknews.com.tr/20231012/netanyahu-7-ekim-holokosttan-bu-yana-yahudi-halkinin-yasadigi-en-kotu-gun-1076289239.html

Netanyahu: 7 Ekim, Holokost'tan bu yana Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün

Netanyahu: 7 Ekim, Holokost'tan bu yana Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu... 12.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-12T22:20+0300

2023-10-12T22:20+0300

2023-10-12T22:20+0300

dünya

benyamin netanyahu

ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)

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İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste bir konuşma yaptı.Yaşanan çatışmaların, İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söylediNetanyahu, "Hamas, IŞİD'dir. 11 Eylül olayları sonrası IŞİD ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır" ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı, "7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak" dedi.Ne olmuştu?Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu.Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231012/israil-yarali-filistinlilerin-tedavisini-yapmayacak-her-hamas-uyesi-kendini-olu-bilsin-1076260686.html

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benyamin netanyahu, ortadoğu stratejik araştırmalar merkezi (orsam)