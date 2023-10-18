https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-basbakani-netanyahu-farkli-turden-bir-dusman-ile-farkli-turden-bir-savas-veriyoruz-1076475475.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Farklı türden bir düşman ile farklı türden bir savaş veriyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu: Farklı türden bir düşman ile farklı türden bir savaş veriyoruz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından birtakım açıklamalarda bulundu. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T17:37+0300

2023-10-18T17:37+0300

2023-10-18T17:37+0300

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli örgüt Hamas arasındaki çatışmanın uzun ve zor olacağını belirterek İsrail için bunun 'farklı türden bir düşmanla farklı türden bir savaş' olduğunu ancak sonunda İsrail'in galip geleceğini belirtti.Netanyahu, toplantıya temsilcileri de katılan hükümetinin 'birlik içinde ve İsrail'i zafere götürmeye kararlı' olduğunu vurguladı. Hamas'ın farklı türde düşman olduğunu belirten Netanyahu, bu sebepten bunun farklı türde bir savaş olacacağının altını çizdi. İsrail Başbakanı Hamas'ı suçlayarak, Hamas'ın Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını yineledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan rehineleri kurtarmak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Netanyahu, Filistin bölgesindeki sivil kayıpları en aza indirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.Yerel halkın çektiği acıların ve ölümlerin sorumluluğunu Hamas destekçilerine yükleyen Netanyahu, radikallerin İsraillilere saldırarak ve Filistinli gibi davranarak 'çifte savaş suçu' işledikleri görüşünü bir kez daha dile getirdi.ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, Amerikalı lidere hitaben şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html

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