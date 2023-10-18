https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-basbakani-netanyahu-farkli-turden-bir-dusman-ile-farkli-turden-bir-savas-veriyoruz-1076475475.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Farklı türden bir düşman ile farklı türden bir savaş veriyoruz
İsrail Başbakanı Netanyahu: Farklı türden bir düşman ile farklı türden bir savaş veriyoruz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından birtakım açıklamalarda bulundu. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T17:37+0300
2023-10-18T17:37+0300
2023-10-18T17:37+0300
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benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
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israil-filistin sorunu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli örgüt Hamas arasındaki çatışmanın uzun ve zor olacağını belirterek İsrail için bunun 'farklı türden bir düşmanla farklı türden bir savaş' olduğunu ancak sonunda İsrail'in galip geleceğini belirtti.Netanyahu, toplantıya temsilcileri de katılan hükümetinin 'birlik içinde ve İsrail'i zafere götürmeye kararlı' olduğunu vurguladı. Hamas'ın farklı türde düşman olduğunu belirten Netanyahu, bu sebepten bunun farklı türde bir savaş olacacağının altını çizdi. İsrail Başbakanı Hamas'ı suçlayarak, Hamas'ın Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını yineledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan rehineleri kurtarmak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Netanyahu, Filistin bölgesindeki sivil kayıpları en aza indirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.Yerel halkın çektiği acıların ve ölümlerin sorumluluğunu Hamas destekçilerine yükleyen Netanyahu, radikallerin İsraillilere saldırarak ve Filistinli gibi davranarak 'çifte savaş suçu' işledikleri görüşünü bir kez daha dile getirdi.ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, Amerikalı lidere hitaben şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20231018/abd-baskani-biden-israilde-1076460532.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, joe biden, abd, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, hamas, gazze, gazze şeridi
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, joe biden, abd, israil, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin, hamas, gazze, gazze şeridi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Farklı türden bir düşman ile farklı türden bir savaş veriyoruz
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından birtakım açıklamalarda bulundu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinli örgüt Hamas arasındaki çatışmanın uzun ve zor olacağını belirterek İsrail için bunun 'farklı türden bir düşmanla farklı türden bir savaş' olduğunu ancak sonunda İsrail'in galip geleceğini belirtti.
Netanyahu, toplantıya temsilcileri de katılan hükümetinin 'birlik içinde ve İsrail'i zafere götürmeye kararlı' olduğunu vurguladı. Hamas'ın farklı türde düşman olduğunu belirten Netanyahu, bu sebepten bunun farklı türde bir savaş olacacağının altını çizdi. İsrail Başbakanı Hamas'ı suçlayarak, Hamas'ın Gazze'deki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını yineledi. İsrail'in Gazze Şeridi'nde tutulan rehineleri kurtarmak için çalışmaya devam edeceğini ifade eden Netanyahu, Filistin bölgesindeki sivil kayıpları en aza indirmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
Yerel halkın çektiği acıların ve ölümlerin sorumluluğunu Hamas destekçilerine yükleyen Netanyahu, radikallerin İsraillilere saldırarak ve Filistinli gibi davranarak 'çifte savaş suçu' işledikleri görüşünü bir kez daha dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin ardından kısa bir açıklama yapan İsrail Başbakanı, Amerikalı lidere hitaben şunları söyledi:
Sayın Başkan, zafere giden yol uzun ve zor olacak. Ancak ortak bir hedef etrafında birleşmiş, derin bir adalet duygusu tarafından yönlendirilen ve askerlerimiz ile halkımızın yıkılmaz ruhu tarafından destek gören İsrail galip gelecektir.