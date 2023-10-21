https://sputniknews.com.tr/20231021/hamas-gazzeye-saldiri-bitene-kadar-israilli-asker-esirlerin-akibetini-tartismayacagiz-1076590280.html
Hamas: Gazze'ye saldırı bitene kadar İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağız
Hamas: Gazze'ye saldırı bitene kadar İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağız
Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını duyurdu. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T20:59+0300
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Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, iki Amerikalı rehinenin serbest bırakılmasının "Hamas'ın ahlaki anlayışını gösterdiğini" ifade etti.Hamdan, Hamas'ın koşullar olgunlaştığında sivilleri serbest bırakmayı değerlendireceğini, İsrailli asker esirlerin akıbetini ise Gazze'ye saldırılar sona ermeden tartışmayacaklarını vurguladı.Birçok uluslararası tarafın yabancı esirler konusunda Hamas'la görüştüğünü kaydeden Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.Hamdan ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması ve hastanelerin faaliyetini sürdürebilmesi için acilen yakıt ulaştırılması çağrısında bulundu.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam Katar'ın çabalarına karşılık 2 ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231021/cumhurbaskani-erdogan-hamas-lideriyle-gorustu-1076588589.html
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Hamas: Gazze'ye saldırı bitene kadar İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağız
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Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sona erene kadar elinde tuttuğu İsrailli asker esirlerin akıbetini tartışmayacağını duyurdu.
Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Usame Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, iki Amerikalı rehinenin serbest bırakılmasının "Hamas'ın ahlaki anlayışını gösterdiğini" ifade etti.
Hamdan, Hamas'ın koşullar olgunlaştığında sivilleri serbest bırakmayı değerlendireceğini, İsrailli asker esirlerin akıbetini ise Gazze'ye saldırılar sona ermeden tartışmayacaklarını vurguladı.
Birçok uluslararası tarafın yabancı esirler konusunda Hamas'la görüştüğünü kaydeden Hamdan, İsrail'in Gazze'yi işgal etmeye kalkışması durumunda, 7 Ekim'de yaşananların İsrail için "basit" kalacağı uyarısında bulundu.
Hamdan ayrıca, Refah Sınır Kapısı'nın kalıcı olarak açılması ve hastanelerin faaliyetini sürdürebilmesi için acilen yakıt ulaştırılması çağrısında bulundu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam Katar'ın çabalarına karşılık 2 ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurmuştu.