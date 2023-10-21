https://sputniknews.com.tr/20231021/filistinli-bakan-israilin-isgali-sona-ermeden-bolgede-baris-ve-istikrar-saglanamaz-1076589970.html

Filistinli Bakan: İsrail'in işgali sona ermeden bölgede barış ve istikrar sağlanamaz

Filistinli Bakan: İsrail'in işgali sona ermeden bölgede barış ve istikrar sağlanamaz

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Mecdelani, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış ve istikrarın gelmeyeceğini açıkladı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T22:34+0300

2023-10-21T22:34+0300

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Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e verdiği mülakatta Gazze Şeridi'nde yaşananların bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağını gösterdiğini söyledi.Mecdelani açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Mecdelani ayrıca bölgedeki ve diğer önde gelen siyasi aktörlerin "BM himayesinde Ortadoğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansı toplanması çağrısında bulunmaları" gerektiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-disisleri-bakanligi-iki-devletli-cozum-olmadan-adil-bir-sonuc-saglanamaz-1076588634.html

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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, hamas, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu