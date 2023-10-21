https://sputniknews.com.tr/20231021/filistinli-bakan-israilin-isgali-sona-ermeden-bolgede-baris-ve-istikrar-saglanamaz-1076589970.html
Filistinli Bakan: İsrail'in işgali sona ermeden bölgede barış ve istikrar sağlanamaz
Filistinli Bakan: İsrail'in işgali sona ermeden bölgede barış ve istikrar sağlanamaz
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Mecdelani, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış ve istikrarın gelmeyeceğini açıkladı. 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T22:34+0300
2023-10-21T22:34+0300
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Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e verdiği mülakatta Gazze Şeridi'nde yaşananların bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağını gösterdiğini söyledi.Mecdelani açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Mecdelani ayrıca bölgedeki ve diğer önde gelen siyasi aktörlerin "BM himayesinde Ortadoğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansı toplanması çağrısında bulunmaları" gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231021/rusya-disisleri-bakanligi-iki-devletli-cozum-olmadan-adil-bir-sonuc-saglanamaz-1076588634.html
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, hamas, gazze, gazze şeridi, birleşmiş milletler (bm), ortadoğu
Filistinli Bakan: İsrail'in işgali sona ermeden bölgede barış ve istikrar sağlanamaz
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Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Mecdelani, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye barış ve istikrarın gelmeyeceğini açıkladı.
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani Sputnik'e verdiği mülakatta Gazze Şeridi'nde yaşananların bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan bölgede barış ve istikrarın sağlanamayacağını gösterdiğini söyledi.
Mecdelani açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Son olaylar göstermiştir ki İsrail'in işgali sona ermeden ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmadan bölgede barışın güvenliği ve istikrarı garanti altına alınamaz.
Mecdelani ayrıca bölgedeki ve diğer önde gelen siyasi aktörlerin "BM himayesinde Ortadoğu'ya ilişkin uluslararası bir barış konferansı toplanması çağrısında bulunmaları" gerektiğini söyledi.