https://sputniknews.com.tr/20231018/rusya-gazze-saldirinin-sorusturulmasini-ve-suclularin-cezalandirilmasini-talep-ediyoruz-1076485537.html

Rusya: Gazze saldırının soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyoruz

Rusya: Gazze saldırının soruşturulmasını ve suçluların cezalandırılmasını talep ediyoruz

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Gazze’deki El-Ehli hastanesine düzenlenen saldırının soruşturulmasını ve sorumluların... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T20:53+0300

2023-10-18T20:53+0300

2023-10-18T20:59+0300

dünya

vasiliy nebenzya

rusya

birleşmiş milletler (bm)

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076450217_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc7922bc54d00a13ce76c53347b4a285.jpg

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenzya, “Yaşananlar karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Son verilere göre, hastaneye düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralı sayısı 800 kişiyi aştı. Bu suçun tarafsız şekilde soruşturulmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadesini kullandı.Nebenzya, “Bu, Konsey üyelerinin geç kalmasının bedeli. Bu üyelerin çoğu, Gazze’deki gerilim başladıktan bu yana son 11 günü erteleyerek geçirdi. Sizi bu konuda, bazı BMGK üyelerinin güya tamamen insani, ama aslında siyasi kaygılarla hareket ederek Rusya’nın sunduğu ateşkes tasarısına destek vermediği Pazartesi günü uyarmıştık. Güvenlik Konseyi, Gazze’deki insani trajediyi önleyebilecek kararı kabul edemedi. Konsey, acil, kalıcı ve uyulan insani ateşkes çağrısını taşıyan net, güçlü ve kolektif sinyal göndermedi” diye konuştu.BMGK’nın net tepki veremediği için Rusya’nın BM Genel Kurulu’nun Filistin sivillerini korumaya yönelik özel oturumunu toplama girişiminde bulunduğunu söyleyen Nebenzya, amaçlarının Filistin-İsrail çatışma bölgesinde oluşan durumu her yönüyle müzakere etmek ve çözüm yollarını aramak olduğunu kaydederek, “Genel Kurul Başkanı adına yazılan mektup imzalanmış olup derhal gönderilecek” dedi.Gazze’de bine yakın Rusya vatandaşı mahsur kaldıRus diplomat, “Yaklaşık bin Rusya vatandaşı ve aileleri aslında Gazze’deki askeri ablukanın rehineleri oldu” açıklamasında bulundu.‘Derhal insani erişim sağlanmalı’Nebenzya, “İsrail’i, merkezinde Filistinli sivillerin yaşamları ve başlangıçta mütevazı olan kritik ve tıbbi altyapının yer aldığı uluslararası insancıl hukuku ön plana koymaya çağırıyoruz. Derhal insani erişim sağlanmalı. Derhal ateşkes ve Gazze Şeridi’nin etkilenen bölgelerine acil insani yardım ulaştırılması ve sivillerin çıkması için koridorları açma, nerede yaşarlarsa yaşasınlar sivillere yönelik şiddete derhal son verme çağrısında bulunuyoruz” diye açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231018/bati-basini-abdye-gore-gazzedeki-hastane-saldirisi-havadan-gerceklestirilmedi-1076485430.html

rusya

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vasiliy nebenzya, rusya, birleşmiş milletler (bm), gazze, gazze şeridi