https://sputniknews.com.tr/20231018/bati-basini-abdye-gore-gazzedeki-hastane-saldirisi-havadan-gerceklestirilmedi-1076485430.html
Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi
Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi
CNN'in aktardığına göre ABD, Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırının karadan gerçekleştirildiğini düşünüyor. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T20:39+0300
2023-10-18T20:39+0300
2023-10-18T20:39+0300
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CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının havadan gerçekleştirilmiş olamayacağını düşünüyor.Kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD istihbaratının topladığı veriler arasında bunun hava saldırısı değil, yerden patlama olduğu yönünde bir analiz mevcut.Haberde, “Ateş ve etrafa saçılmış parçaların neden olduğu geniş çaplı hasar, patlamanın yer seviyesinde başladığını gösteriyor” denilerek, kaynaklardan birinin “Patlama yerinde bomba kullanıldığını gösteren herhangi bir çukur oluşmadığı” şeklindeki ifadelere de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzede-hastane-vurdu-en-az-500-kisi-oldu-tedavi-imkanlarinin-tukenmesine-saatler-kaldi-1076454679.html
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batı, abd, hava, saldırı, gazze
batı, abd, hava, saldırı, gazze
Batı basını: ABD’ye göre Gazze'deki hastane saldırısı havadan gerçekleştirilmedi
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CNN'in aktardığına göre ABD, Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırının karadan gerçekleştirildiğini düşünüyor.
CNN'in kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre ABD, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının havadan gerçekleştirilmiş olamayacağını düşünüyor.
Kaynakların verdiği bilgiye göre, ABD istihbaratının topladığı veriler arasında bunun hava saldırısı değil, yerden patlama olduğu yönünde bir analiz mevcut.
Haberde, “Ateş ve etrafa saçılmış parçaların neden olduğu geniş çaplı hasar, patlamanın yer seviyesinde başladığını gösteriyor” denilerek, kaynaklardan birinin “Patlama yerinde bomba kullanıldığını gösteren herhangi bir çukur oluşmadığı” şeklindeki ifadelere de yer verildi.