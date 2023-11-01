https://sputniknews.com.tr/20231101/ingiltere-isci-partisi-lideri-ateskesin-zamani-degil-1076961887.html

İngiltere İşçi Partisi liderinden Gazze açıklaması: Ateşkesin zamanı değil

İngiltere İşçi Partisi liderinden Gazze açıklaması: Ateşkesin zamanı değil

İngiltere İşçi Partisi lideri Starmer, Gazze Şeridi'nde şu anda yapılacak bir ateşkesin 'Hamas'a 7 Ekim benzeri saldırıları tekrarlama imkanı vereceği'... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T20:32+0300

2023-11-01T20:32+0300

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israil- filistin çatışması

keir starmer

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israil-filistin

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israil ordusu (idf)

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İngiliz İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Gazze Şeridi'nde operasyonlarını sürdüren İsrail'e ateşkes dayatılması çağrılarını reddetti.Starmer, Filistinlilerin çektiği acılara kayıtsız kaldığı yönünde kendi üyeleri ve milletvekillerinden gelen eleştirilerin ardından krizle ilgili tutumunu ayrıntılı bir şekilde açıkladı.Konuyla ilgili olarak partiden ayrılma tehdidinde bulunan milletvekilleri ve meclis üyelerini rahatlatmaya çalışan Starmer, İsrail bombardımanına yönelik şimdiye kadarki en doğrudan eleştirisini dile getirerek bazı eylemlerinden "endişe" duyduğunu ifade etti ve İsrail hükümetini Gazze'ye yakıt geçişine izin vermeye çağırdı. Ancak bazı üst düzey meslektaşlarının bölgede derhal ateşkes yapılması yönündeki çağrılarını reddederek, böyle bir hareketin Hamas'ın elinde bulunan İsrailli rehinelerin kurtarılmasını zorlaştıracağını söyledi.Starmer açıklamasında, "Bu aşamada ateşkes çağrılarını anlamakla birlikte iki nedenden ötürü bunun şu anda doğru pozisyon olduğuna inanmıyorum. Birincisi, ateşkes her zaman çatışmayı bulunduğu yerde dondurur ve bahsettiğim gibi, bu Hamas'a 7 Ekim'deki türden bir saldırıyı gerçekleştirebilecek altyapı ve kabiliyet bırakır. İşte bu bağlam benim ikinci gerekçemi açıklıyor; açık ve belirli insani amaçlar doğrultusunda çatışmalara ara verilmesi ve bunun derhal başlatılması yönündeki mevcut çağrılarımız prensipte olduğu kadar pratikte de doğrudur" dedi.Bununla birlikte Starmer açıklamalarında, "Gerçek şu ki, ne İsrail'in uzun vadeli güvenliği ne de Filistin için uzun vadeli adalet, bombalar ve mermilerle sağlanamaz. Açık uçlu askeri eylemler, net ve arzu edilen bir siyasi sonucu olmayan eylemler, nihayetinde beyhudedir" cümlelerine yer verdi.Starmer ayrıca BM'nin Gazze'ye yönelik bombardıman sırasında İsrail'in savaş suçu işlenmiş olabileceği yönündeki kararını da desteklemeyi reddederek şunları dile getirdi:Starmer konuşma yaptığı alandan ayrılırken aracının etrafının Gazze'de 'derhal ateşkes' talep eden protestocular tarafından sarıldığı açıklandı.Uluslararası Af Örgütü Birleşik Krallık İcra Kurulu Başkanı Sacha Deshmukh ise bu yorumları eleştirerek, "Keir Starmer derhal ateşkes çağrısında bulunmayarak onlarca yıllık bu krizin ihtiyaç duyduğu net ve ilkeli liderliği göstermiyor" dedi.İşçi Partisi Milletvekili Andy McDonald, Filistin yanlısı bir protesto sırasında bazılarının İsrail'in yok edilmesi çağrısı olarak gördüğü 'nehir ile deniz arasında' ifadesini kullandığı için parti tarafından uzaklaştırılmıştı. Starmer, McDonald'ın davası hakkında yorum yapmayı reddetmiş ancak milletvekillerini 'kullandıkları dil konusunda son derece dikkatli olmaya' çağırmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-savunma-bakanindan-asker-olumlerine-iliskin-aci-verici-fakat-uzun-bir-harekta-haziriz-1076955914.html

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keir starmer, ateşkes, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil, israil ordusu (idf), işçi partisi (ingiltere)