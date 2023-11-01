https://sputniknews.com.tr/20231101/israil-savunma-bakanindan-asker-olumlerine-iliskin-aci-verici-fakat-uzun-bir-harekta-haziriz-1076955914.html

İsrail Savunma Bakanı'ndan asker ölümlerine ilişkin: Acı verici fakat uzun bir harekâta hazırız

İsrail Savunma Bakanı'ndan asker ölümlerine ilişkin: Acı verici fakat uzun bir harekâta hazırız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 9 askerin daha öldürülmesini, zor ve acı verici bir darbe olarak... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

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yoav gallant

israil savunma kuvvetleri (idf)

israil ordusu (idf)

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

filistin

israil-filistin sorunu

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israil- filistin çatışması

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda ölen askerlerle ilgili açıklama yaptı.Gallant, çatışmalarda 9 İsrail askerinin daha öldürülmesine ilişkin yazılı bir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Gazze Şeridi'nin iç kesimlerinde yaşanan yoğun çatışmaların ağır bir bedeli olduğunu dile getiren Gallant, "Gazze Şeridi'nin derinliklerindeki ağır çatışmalarda elde edilen önemli başarıların bedeli ne yazık ki ağır oldu” dedi.Gallant Gallant, kararlılık gerektiren uzun ve karmaşık bir sürece hazır olduklarını kaydetti:İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldüğü belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html

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