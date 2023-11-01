Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı

Türkiye
Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze’deki mücadele NATO’ya karşı bir mücadele
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
19:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı: Sektörde 'şüpheli' olgusu tekrar değerlendirilmeli
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail'in kara harekatı ve sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
18:26
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
18:43
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
19:40
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/uluslararasi-af-orgutu-israil-lubnanda-beyaz-fosfor-kullandi-1076965083.html
Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı
Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı
Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu ay içinde bir sınır köyünü beyaz fosfor ile vurması sonucu Lübnan'ın güneyindeki sivillerin... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T16:19+0300
2023-11-01T16:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
lübnan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076311458_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_867525113e508b72563eeb396cdf31c6.jpg
Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan sınır bölgelerine beyaz fosfor attığı üç vakayı daha doğruladığını ancak Örgüt'ün bu vakalarda sivillere herhangi bir zarar verildiğini henüz belgelemediğini söyledi.Af Örgütü, İsrail'in 16 Ekim'de Duhaira kasabasına düzenlediği saldırının ardından evlerin ve arabaların alev aldığını ve dokuz sivilin dumandan kaynaklanan nefes alma sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Örgüt, Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında İsrail topçusunun yanında dizilmiş beyaz fosfor mermilerini gösteren fotoğrafları doğruladığını da belirtti.Uluslararası Af Örgütü bu olayı 'ayrım gözetmeyen bir saldırı' olarak tanımladı ve 'savaş suçu olarak soruşturulması' gerektiğinin altını çizdi.Olaya müdahale edenler arasında bulunan sağlık görevlisi Ali Nureddin, "Beyaz fosforun sivillerin bulunduğu bölgelerde bu kadar büyük miktarlarda kullanıldığını ilk kez görüyoruz" diyerek açıklamasında, "Bizimkiler bile onları kurtardıktan sonra oksijen maskesine ihtiyaç duydu" cümlesine yer verdi.Af Örgütü'nün bu raporunun, insan hakları gruplarının İsrail-Hamas savaşı sırasında İsrail güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine beyaz fosfor içeren mermiler attığı yönündeki bir dizi iddianın sonuncusu olduğu belirtildi.İsrail bu yangın çıkarıcıları sadece sis perdesi olarak kullandığını ve sivilleri hedef almadığını savunmuştu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada kullandığı ana sis bombası türünün 'beyaz fosfor içermediğini' söylemiş ancak bazı durumlarda kullanılabileceklerini de göz ardı etmemişti. İsrail ordusu Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasinda-yeniden-gundeme-gelen-beyaz-fosfor-nedir-1076310140.html
israil
filistin
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0d/1076311458_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_293206bc151f743f4a9743c62bf08c6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, lübnan
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, lübnan

Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı

16:19 01.11.2023 (güncellendi: 16:58 01.11.2023)
© AAbeyaz fosfor
beyaz fosfor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AA
Abone olTelegram
Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu ay içinde bir sınır köyünü beyaz fosfor ile vurması sonucu Lübnan'ın güneyindeki sivillerin yaralandığını açıkladı.
Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan sınır bölgelerine beyaz fosfor attığı üç vakayı daha doğruladığını ancak Örgüt'ün bu vakalarda sivillere herhangi bir zarar verildiğini henüz belgelemediğini söyledi.
Af Örgütü, İsrail'in 16 Ekim'de Duhaira kasabasına düzenlediği saldırının ardından evlerin ve arabaların alev aldığını ve dokuz sivilin dumandan kaynaklanan nefes alma sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Örgüt, Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında İsrail topçusunun yanında dizilmiş beyaz fosfor mermilerini gösteren fotoğrafları doğruladığını da belirtti.
Uluslararası Af Örgütü bu olayı 'ayrım gözetmeyen bir saldırı' olarak tanımladı ve 'savaş suçu olarak soruşturulması' gerektiğinin altını çizdi.
Olaya müdahale edenler arasında bulunan sağlık görevlisi Ali Nureddin, "Beyaz fosforun sivillerin bulunduğu bölgelerde bu kadar büyük miktarlarda kullanıldığını ilk kez görüyoruz" diyerek açıklamasında, "Bizimkiler bile onları kurtardıktan sonra oksijen maskesine ihtiyaç duydu" cümlesine yer verdi.
Af Örgütü'nün bu raporunun, insan hakları gruplarının İsrail-Hamas savaşı sırasında İsrail güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine beyaz fosfor içeren mermiler attığı yönündeki bir dizi iddianın sonuncusu olduğu belirtildi.
İsrail bu yangın çıkarıcıları sadece sis perdesi olarak kullandığını ve sivilleri hedef almadığını savunmuştu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada kullandığı ana sis bombası türünün 'beyaz fosfor içermediğini' söylemiş ancak bazı durumlarda kullanılabileceklerini de göz ardı etmemişti. İsrail ordusu Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.
beyaz fosfor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
DÜNYA
İsrail-Filistin çatışmasında yeniden gündeme gelen beyaz fosfor nedir?
13 Ekim, 16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала