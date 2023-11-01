https://sputniknews.com.tr/20231101/uluslararasi-af-orgutu-israil-lubnanda-beyaz-fosfor-kullandi-1076965083.html
Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı
Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı
Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu ay içinde bir sınır köyünü beyaz fosfor ile vurması sonucu Lübnan'ın güneyindeki sivillerin... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T16:19+0300
2023-11-01T16:19+0300
2023-11-01T16:58+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil ordusu (idf)
filistin
israil-filistin sorunu
lübnan
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Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan sınır bölgelerine beyaz fosfor attığı üç vakayı daha doğruladığını ancak Örgüt'ün bu vakalarda sivillere herhangi bir zarar verildiğini henüz belgelemediğini söyledi.Af Örgütü, İsrail'in 16 Ekim'de Duhaira kasabasına düzenlediği saldırının ardından evlerin ve arabaların alev aldığını ve dokuz sivilin dumandan kaynaklanan nefes alma sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Örgüt, Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında İsrail topçusunun yanında dizilmiş beyaz fosfor mermilerini gösteren fotoğrafları doğruladığını da belirtti.Uluslararası Af Örgütü bu olayı 'ayrım gözetmeyen bir saldırı' olarak tanımladı ve 'savaş suçu olarak soruşturulması' gerektiğinin altını çizdi.Olaya müdahale edenler arasında bulunan sağlık görevlisi Ali Nureddin, "Beyaz fosforun sivillerin bulunduğu bölgelerde bu kadar büyük miktarlarda kullanıldığını ilk kez görüyoruz" diyerek açıklamasında, "Bizimkiler bile onları kurtardıktan sonra oksijen maskesine ihtiyaç duydu" cümlesine yer verdi.Af Örgütü'nün bu raporunun, insan hakları gruplarının İsrail-Hamas savaşı sırasında İsrail güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine beyaz fosfor içeren mermiler attığı yönündeki bir dizi iddianın sonuncusu olduğu belirtildi.İsrail bu yangın çıkarıcıları sadece sis perdesi olarak kullandığını ve sivilleri hedef almadığını savunmuştu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada kullandığı ana sis bombası türünün 'beyaz fosfor içermediğini' söylemiş ancak bazı durumlarda kullanılabileceklerini de göz ardı etmemişti. İsrail ordusu Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasinda-yeniden-gundeme-gelen-beyaz-fosfor-nedir-1076310140.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, lübnan
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, lübnan
Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı
16:19 01.11.2023 (güncellendi: 16:58 01.11.2023) Abone ol
Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu ay içinde bir sınır köyünü beyaz fosfor ile vurması sonucu Lübnan'ın güneyindeki sivillerin yaralandığını açıkladı.
Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan sınır bölgelerine beyaz fosfor attığı üç vakayı daha doğruladığını ancak Örgüt'ün bu vakalarda sivillere herhangi bir zarar verildiğini henüz belgelemediğini söyledi.
Af Örgütü, İsrail'in 16 Ekim'de Duhaira kasabasına düzenlediği saldırının ardından evlerin ve arabaların alev aldığını ve dokuz sivilin dumandan kaynaklanan nefes alma sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Örgüt, Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında İsrail topçusunun yanında dizilmiş beyaz fosfor mermilerini gösteren fotoğrafları doğruladığını da belirtti.
Uluslararası Af Örgütü bu olayı 'ayrım gözetmeyen bir saldırı' olarak tanımladı ve 'savaş suçu olarak soruşturulması' gerektiğinin altını çizdi.
Olaya müdahale edenler arasında bulunan sağlık görevlisi Ali Nureddin, "Beyaz fosforun sivillerin bulunduğu bölgelerde bu kadar büyük miktarlarda kullanıldığını ilk kez görüyoruz" diyerek açıklamasında, "Bizimkiler bile onları kurtardıktan sonra oksijen maskesine ihtiyaç duydu" cümlesine yer verdi.
Af Örgütü'nün bu raporunun, insan hakları gruplarının İsrail-Hamas savaşı sırasında İsrail güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine beyaz fosfor içeren mermiler attığı yönündeki bir dizi iddianın sonuncusu olduğu belirtildi.
İsrail bu yangın çıkarıcıları sadece sis perdesi olarak kullandığını ve sivilleri hedef almadığını savunmuştu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada kullandığı ana sis bombası türünün 'beyaz fosfor içermediğini' söylemiş ancak bazı durumlarda kullanılabileceklerini de göz ardı etmemişti. İsrail ordusu Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.