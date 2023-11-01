https://sputniknews.com.tr/20231101/uluslararasi-af-orgutu-israil-lubnanda-beyaz-fosfor-kullandi-1076965083.html

Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı

Savaş suçu belgelendi: UAÖ, İsrail'in Lübnan'da fosfor bombası kullandığı kanıtları paylaştı

Uluslararası Af Örgütü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu ay içinde bir sınır köyünü beyaz fosfor ile vurması sonucu Lübnan'ın güneyindeki sivillerin... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T16:19+0300

2023-11-01T16:19+0300

2023-11-01T16:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil ordusu (idf)

filistin

israil-filistin sorunu

lübnan

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Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun Lübnan sınır bölgelerine beyaz fosfor attığı üç vakayı daha doğruladığını ancak Örgüt'ün bu vakalarda sivillere herhangi bir zarar verildiğini henüz belgelemediğini söyledi.Af Örgütü, İsrail'in 16 Ekim'de Duhaira kasabasına düzenlediği saldırının ardından evlerin ve arabaların alev aldığını ve dokuz sivilin dumandan kaynaklanan nefes alma sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi. Örgüt, Lübnan-İsrail sınırı yakınlarında İsrail topçusunun yanında dizilmiş beyaz fosfor mermilerini gösteren fotoğrafları doğruladığını da belirtti.Uluslararası Af Örgütü bu olayı 'ayrım gözetmeyen bir saldırı' olarak tanımladı ve 'savaş suçu olarak soruşturulması' gerektiğinin altını çizdi.Olaya müdahale edenler arasında bulunan sağlık görevlisi Ali Nureddin, "Beyaz fosforun sivillerin bulunduğu bölgelerde bu kadar büyük miktarlarda kullanıldığını ilk kez görüyoruz" diyerek açıklamasında, "Bizimkiler bile onları kurtardıktan sonra oksijen maskesine ihtiyaç duydu" cümlesine yer verdi.Af Örgütü'nün bu raporunun, insan hakları gruplarının İsrail-Hamas savaşı sırasında İsrail güçlerinin Gazze ve Lübnan'daki yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine beyaz fosfor içeren mermiler attığı yönündeki bir dizi iddianın sonuncusu olduğu belirtildi.İsrail bu yangın çıkarıcıları sadece sis perdesi olarak kullandığını ve sivilleri hedef almadığını savunmuştu. İsrail ordusu yaptığı açıklamada kullandığı ana sis bombası türünün 'beyaz fosfor içermediğini' söylemiş ancak bazı durumlarda kullanılabileceklerini de göz ardı etmemişti. İsrail ordusu Uluslararası Af Örgütü'nün açıklamasına henüz bir yanıt vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20231013/israil-filistin-catismasinda-yeniden-gundeme-gelen-beyaz-fosfor-nedir-1076310140.html

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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil ordusu (idf), filistin, israil-filistin sorunu, lübnan