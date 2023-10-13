https://sputniknews.com.tr/20231013/iran-disisleri-bakani-filistin-israile-karsi-diger-secenekleri-kullanabilir-1076306463.html
İran Dışişleri Bakanı: Filistin İsrail'e karşı 'diğer seçenekleri' kullanabilir
İran Dışişleri Bakanı: Filistin İsrail'e karşı 'diğer seçenekleri' kullanabilir
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD İsrail'e Filistin'i yok etme şansı veriyor. 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T14:50+0300
2023-10-13T14:50+0300
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e Filistin'i yok etme şansı verdiğini, bunun devam etmesi halinde Filistin'in "diğer direniş seçeneklerini" kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi sırasında sarf ettiği bu sözler İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı tarafından aktarıldı.Abdullahiyan açıklamasında, "ABD, İsrail'e Gazze'yi ve tüm Filistin'i yok etmesi için bir şans vermek istiyor" dedi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı işlediği "suçların" devam etmesi halinde Filistin'in İsrail'e karşı savaşta "diğer seçeneklerini kullanacağını" söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231013/iran-bolgede-yeni-cephe-acilmasi-ihtimali-israilin-gazzedeki-eylemlerine-bagli-1076291653.html
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iran, hüseyin emir abdullahiyan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, necip mikati, lübnan, beyrut
iran, hüseyin emir abdullahiyan, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, necip mikati, lübnan, beyrut
İran Dışişleri Bakanı: Filistin İsrail'e karşı 'diğer seçenekleri' kullanabilir
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD İsrail'e Filistin'i yok etme şansı veriyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e Filistin'i yok etme şansı verdiğini, bunun devam etmesi halinde Filistin'in "diğer direniş seçeneklerini" kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi sırasında sarf ettiği bu sözler İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı tarafından aktarıldı.
Abdullahiyan açıklamasında, "ABD, İsrail'e Gazze'yi ve tüm Filistin'i yok etmesi için bir şans vermek istiyor" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı işlediği "suçların" devam etmesi halinde Filistin'in İsrail'e karşı savaşta "diğer seçeneklerini kullanacağını" söyledi.