https://sputniknews.com.tr/20231013/iran-disisleri-bakani-filistin-israile-karsi-diger-secenekleri-kullanabilir-1076306463.html

İran Dışişleri Bakanı: Filistin İsrail'e karşı 'diğer seçenekleri' kullanabilir

İran Dışişleri Bakanı: Filistin İsrail'e karşı 'diğer seçenekleri' kullanabilir

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: ABD İsrail'e Filistin'i yok etme şansı veriyor. 13.10.2023, Sputnik Türkiye

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin İsrail'e Filistin'i yok etme şansı verdiğini, bunun devam etmesi halinde Filistin'in "diğer direniş seçeneklerini" kullanacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmesi sırasında sarf ettiği bu sözler İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı tarafından aktarıldı.Abdullahiyan açıklamasında, "ABD, İsrail'e Gazze'yi ve tüm Filistin'i yok etmesi için bir şans vermek istiyor" dedi.İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı işlediği "suçların" devam etmesi halinde Filistin'in İsrail'e karşı savaşta "diğer seçeneklerini kullanacağını" söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231013/iran-bolgede-yeni-cephe-acilmasi-ihtimali-israilin-gazzedeki-eylemlerine-bagli-1076291653.html

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