https://sputniknews.com.tr/20231020/israil-gucleri-mescid-i-aksada-cuma-namazi-sonrasi-gaz-bombasi-ile-mudahale-etti-1076555268.html
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gaz bombası ile müdahale etti
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gaz bombası ile müdahale etti
Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası, İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresindeki müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T16:03+0300
2023-10-20T16:03+0300
2023-10-20T16:03+0300
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israil
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mescid-i aksa
gaz bombası
dünya
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Filistin-İsrail çatışmasında 13.gün geride kalırken, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazının ardından siviller İsrail güçleri tarafından gaz bombasına maruz kaldı. İsrail polisi'nin cuma namazı öncesi güvenlik taraması uyguladığı müslümanlar, sıkı kontrollerden geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi. Farklı güvenlik noktaları bulunan Mescid'i Aksa çevresinde, sadece belli yaş üstünde olan müslümanlar ibadet izni verildi. Mescid-i Aksa'ya girişleri engellen Müslümanlar ise İsrail güçlerine tepki gösterdi. Ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresindeki müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri ise darp ettiği görüntülendi.
israil
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İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gaz bombası ile müdahale etti
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gaz bombası ile müdahale etti
2023-10-20T16:03+0300
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Sputnik Türkiye
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video, israil, filistin, mescid-i aksa, gaz bombası, видео
video, israil, filistin, mescid-i aksa, gaz bombası, видео
İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası gaz bombası ile müdahale etti
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Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası, İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresindeki müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.
Filistin-İsrail çatışmasında 13.gün geride kalırken, Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da cuma namazının ardından siviller İsrail güçleri tarafından gaz bombasına maruz kaldı.
İsrail polisi'nin cuma namazı öncesi güvenlik taraması uyguladığı müslümanlar, sıkı kontrollerden geçerek Mescid-i Aksa'ya girdi.
Farklı güvenlik noktaları bulunan Mescid'i Aksa çevresinde, sadece belli yaş üstünde olan müslümanlar ibadet izni verildi.
Mescid-i Aksa'ya girişleri engellen Müslümanlar ise İsrail güçlerine tepki gösterdi.
Ardından İsrail güçleri Mescid-i Aksa çevresindeki müslümanlara gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. İsrail güçlerinin bazı Filistinlileri ise darp ettiği görüntülendi.