https://sputniknews.com.tr/20231013/zaharova-dunya-yine-abdnin-ortadogudaki-basarisiz-politikasinin-enkazini-kaldirmak-zorunda-1076298342.html

Zaharova: Dünya, yine ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda

Zaharova: Dünya, yine ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda

İsrail-Filistin arasında giderek tırmanan çatışmalar ışığında ABD'nin bölgedeki politikasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, dünyanın bir... 13.10.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

mariya zaharova

rusya

abd

israil

israil-filistin

israil ordusu

israil ordusu (idf)

israil-filistin sorunu

filistin

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi taarruz grubu gönderen ABD'den gelen 'bölgeye çatışmalara katılmak üzere askeri birlik gönderme niyetinin ve planının olmadığı' yönündeki açıklamaya Telegram hesabından yanıt verdi.Zaharova, "Zaten yapacaklarını yaptılar. Şimdi, her zaman olduğu gibi, geri kalan herkes bu enkazı kaldıracak" ifadelerini kullandı.ABD'de gayrimenkul piyasasının çöküşü sonucunda 2008 yılında yaşanan küresel mali krizi anımsatan Zaharova, "Bu 'patlamanın' ardından dünya ekonomisi aylarca çöküş yaşadı. Gezegeni kurtarma görevi, bunun için özel olarak kurulan G20'ye düştü" dedi.Zaharova, ABD'nin başarısız politikalarının sonuçlarının her seferinde başkaları tarafından düzeltildiğinin altını çizdi.Çatışmalar 7. günündeBu arada İsrail ordusu ile Filistinli güçler arasındaki çatışmalar 7. günde de devam ediyor. BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıklamış, İsrail ordusu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetmişti. BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231013/iran-bolgede-yeni-cephe-acilmasi-ihtimali-israilin-gazzedeki-eylemlerine-bagli-1076291653.html

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