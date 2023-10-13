https://sputniknews.com.tr/20231013/zaharova-dunya-yine-abdnin-ortadogudaki-basarisiz-politikasinin-enkazini-kaldirmak-zorunda-1076298342.html
Zaharova: Dünya, yine ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
Zaharova: Dünya, yine ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
İsrail-Filistin arasında giderek tırmanan çatışmalar ışığında ABD'nin bölgedeki politikasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, dünyanın bir... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T10:50+0300
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mariya zaharova
rusya
abd
israil
israil-filistin
israil ordusu
israil ordusu (idf)
israil-filistin sorunu
filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi taarruz grubu gönderen ABD'den gelen 'bölgeye çatışmalara katılmak üzere askeri birlik gönderme niyetinin ve planının olmadığı' yönündeki açıklamaya Telegram hesabından yanıt verdi.Zaharova, "Zaten yapacaklarını yaptılar. Şimdi, her zaman olduğu gibi, geri kalan herkes bu enkazı kaldıracak" ifadelerini kullandı.ABD'de gayrimenkul piyasasının çöküşü sonucunda 2008 yılında yaşanan küresel mali krizi anımsatan Zaharova, "Bu 'patlamanın' ardından dünya ekonomisi aylarca çöküş yaşadı. Gezegeni kurtarma görevi, bunun için özel olarak kurulan G20'ye düştü" dedi.Zaharova, ABD'nin başarısız politikalarının sonuçlarının her seferinde başkaları tarafından düzeltildiğinin altını çizdi.Çatışmalar 7. günündeBu arada İsrail ordusu ile Filistinli güçler arasındaki çatışmalar 7. günde de devam ediyor. BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıklamış, İsrail ordusu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetmişti. BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231013/iran-bolgede-yeni-cephe-acilmasi-ihtimali-israilin-gazzedeki-eylemlerine-bagli-1076291653.html
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Zaharova: Dünya, yine ABD'nin Ortadoğu'daki başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda
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İsrail-Filistin arasında giderek tırmanan çatışmalar ışığında ABD'nin bölgedeki politikasını eleştiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, dünyanın bir kez daha bu ABD'nin başarısız politikasının 'enkazını kaldırmak' zorunda kalacağını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Akdeniz'e uçak gemisi taarruz grubu gönderen ABD'den gelen 'bölgeye çatışmalara katılmak üzere askeri birlik gönderme niyetinin ve planının olmadığı' yönündeki açıklamaya Telegram hesabından yanıt verdi.
Zaharova, "Zaten yapacaklarını yaptılar. Şimdi, her zaman olduğu gibi, geri kalan herkes bu enkazı kaldıracak" ifadelerini kullandı.
ABD'de gayrimenkul piyasasının çöküşü sonucunda 2008 yılında yaşanan küresel mali krizi anımsatan Zaharova, "Bu 'patlamanın' ardından dünya ekonomisi aylarca çöküş yaşadı. Gezegeni kurtarma görevi, bunun için özel olarak kurulan G20'ye düştü" dedi.
Zaharova, ABD'nin başarısız politikalarının sonuçlarının her seferinde başkaları tarafından düzeltildiğinin altını çizdi.
Çatışmalar 7. gününde
Bu arada İsrail ordusu ile Filistinli güçler arasındaki çatışmalar 7. günde de devam ediyor. BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivillerden 1.1 milyonunun yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istediğini açıklamış, İsrail ordusu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetmişti. BM ise İsrail ordusunun Gazze nüfusunu yerinden ayrılmaya zorlamasının çok yıkıcı sonuçları olacağını bildirerek, karardan vazgeçmesini istemişti.