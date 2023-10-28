https://sputniknews.com.tr/20231028/rus-disisleri-ortadoguda-buyuk-bir-savasi-atesleyecek-maceraci-kararlara-karsi-uyardi-1076818167.html

Rus Dışişleri, Ortadoğu'da büyük bir savaşı ateşleyecek 'maceracı kararlara' karşı uyardı

Rus Dışişleri, Ortadoğu'da büyük bir savaşı ateşleyecek 'maceracı kararlara' karşı uyardı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışması ile alakalı olarak Ortadoğu'da büyük bir savaş başlatmak isteyen dış aktörler konusunda uyarıda bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-28T21:13+0300

2023-10-28T21:13+0300

2023-10-28T21:13+0300

dünya

rusya

rusya federasyonu

rus dışişleri

birleşmiş milletler (bm)

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104234/51/1042345110_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ed79258f33c02e927578ea16fa9b9822.jpg

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ortadoğu'da büyük bir savaşın fitilini ateşlemek ve stratejik öneme sahip bu bölgenin, devletlerarası ilişkilerin giderek iyileşmesiyle karakterize olan olumlu evrimini tersine çevirmek isteyen dış aktörlerin maceracı kararlarına karşı uyarıda bulundu.Açıklamada Rusya'nın ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdürerek arabuluculuk görevleri de dahil olmak üzere çatışmanın barışçıl bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.Rus Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rus tarafı ayrıca çatışmanın tüm taraflarını olumsuz etkileyecek ve Gazze'deki sivil halkın durumunu daha da kötüleştirecek olan insani durumun keskin bir şekilde bozulmasına yol açacak böyle bir adımın tehlikeli sonuçları konusunda da daha önce uyarıda bulunduğunu ifade etti.Çatışmanın tırmanmasını önlemek amacıyla Rusya Federasyonu'nun, insani ateşkes talep eden bir BM Güvenlik Konseyi karar taslağı hazırladığını ancak bu taslağın ABD tarafından engellendiği hususuna bilhassa dikkat çekildi.

https://sputniknews.com.tr/20231028/sergey-lavrov-bati-nasil-bir-canavar-yarattiklari-konusunda-endiseli-1076812918.html

rusya

rusya federasyonu

filistin

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, abd, rusya dışişleri bakanlığı, rus dışişleri