https://sputniknews.com.tr/20231028/rus-disisleri-ortadoguda-buyuk-bir-savasi-atesleyecek-maceraci-kararlara-karsi-uyardi-1076818167.html
Rus Dışişleri, Ortadoğu'da büyük bir savaşı ateşleyecek 'maceracı kararlara' karşı uyardı
Rus Dışişleri, Ortadoğu'da büyük bir savaşı ateşleyecek 'maceracı kararlara' karşı uyardı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışması ile alakalı olarak Ortadoğu'da büyük bir savaş başlatmak isteyen dış aktörler konusunda uyarıda bulundu. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T21:13+0300
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Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ortadoğu'da büyük bir savaşın fitilini ateşlemek ve stratejik öneme sahip bu bölgenin, devletlerarası ilişkilerin giderek iyileşmesiyle karakterize olan olumlu evrimini tersine çevirmek isteyen dış aktörlerin maceracı kararlarına karşı uyarıda bulundu.Açıklamada Rusya'nın ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdürerek arabuluculuk görevleri de dahil olmak üzere çatışmanın barışçıl bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.Rus Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rus tarafı ayrıca çatışmanın tüm taraflarını olumsuz etkileyecek ve Gazze'deki sivil halkın durumunu daha da kötüleştirecek olan insani durumun keskin bir şekilde bozulmasına yol açacak böyle bir adımın tehlikeli sonuçları konusunda da daha önce uyarıda bulunduğunu ifade etti.Çatışmanın tırmanmasını önlemek amacıyla Rusya Federasyonu'nun, insani ateşkes talep eden bir BM Güvenlik Konseyi karar taslağı hazırladığını ancak bu taslağın ABD tarafından engellendiği hususuna bilhassa dikkat çekildi.
https://sputniknews.com.tr/20231028/sergey-lavrov-bati-nasil-bir-canavar-yarattiklari-konusunda-endiseli-1076812918.html
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Rus Dışişleri, Ortadoğu'da büyük bir savaşı ateşleyecek 'maceracı kararlara' karşı uyardı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Filistin-İsrail çatışması ile alakalı olarak Ortadoğu'da büyük bir savaş başlatmak isteyen dış aktörler konusunda uyarıda bulundu.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ortadoğu'da büyük bir savaşın fitilini ateşlemek ve stratejik öneme sahip bu bölgenin, devletlerarası ilişkilerin giderek iyileşmesiyle karakterize olan olumlu evrimini tersine çevirmek isteyen dış aktörlerin maceracı kararlarına karşı uyarıda bulundu.
Açıklamada Rusya'nın ilgili tüm taraflarla temaslarını sürdürerek arabuluculuk görevleri de dahil olmak üzere çatışmanın barışçıl bir şekilde sonuçlanmasına katkıda bulunduğu ifade edildi.
Rus Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bugün uluslararası toplumun öncelikli görevi akan kanı durdurmak, sivil halka verilen zararı en aza indirmek ve durumu siyasi ve diplomatik bir yöne taşımaktır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen iki devletli formülün hayata geçirilmesi amacıyla İsrailliler ve Filistinliler arasında tam teşekküllü bir müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını hedefleyen ortak adımların pekiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu temelde, 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan ve İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada yaşayan bağımsız bir Filistin Devleti kurulmalıdır.
Rus tarafı ayrıca çatışmanın tüm taraflarını olumsuz etkileyecek ve Gazze'deki sivil halkın durumunu daha da kötüleştirecek olan insani durumun keskin bir şekilde bozulmasına yol açacak böyle bir adımın tehlikeli sonuçları konusunda da daha önce uyarıda bulunduğunu ifade etti.
Çatışmanın tırmanmasını önlemek amacıyla Rusya Federasyonu'nun, insani ateşkes talep eden bir BM Güvenlik Konseyi karar taslağı hazırladığını ancak bu taslağın ABD tarafından engellendiği hususuna bilhassa dikkat çekildi.