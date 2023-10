https://sputniknews.com.tr/20231028/sergey-lavrov-bati-nasil-bir-canavar-yarattiklari-konusunda-endiseli-1076812918.html

Sergey Lavrov: Batı nasıl bir 'canavar' yarattıkları konusunda endişeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Belarus Telgraf Ajansı'na (Belta) verdiği bir mülakatta Ortadoğu, Orta Asya ve Ukrayna meselesine ilişkin birtakım... 28.10.2023

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze Şeridi'nin yıkımının ve 2 milyon sakinin bölgeden çıkarılmasının, yüzyıllar olmasa bile on yıllar boyunca sürecek bir felakete yol açacağı belirtti.Lavrov, "Eğer Gazze yıkılırsa, İsrail'deki ve yurtdışındaki bazı politikacıların söylediği gibi 2 milyon kişi Gazze'den atılırsa, bu yüzyıllar olmasa bile on yıllar boyunca sürecek bir felakete yol açacaktır. Bu nedenle elbette durdurmak gerekiyor. Ve kendisini bir abluka içinde bulan nüfusu kurtarmak için insani yardım programı ilan etmek gerekiyor: su yok, elektrik yok, yiyecek yok, ısı yok; bunların hiçbiri yok" dedi.Lavrov ayrıca, Rusya'nın Çin ve Arap ülkeleriyle birlikte BM Güvenlik Konseyi'nde desteklediği karar tasarısının tam da bu 'hedeflere ulaşmayı' amaçladığını ancak ABD'nin karar tasarısıyla ilgili eylemleriyle görevlerinin İsrail'i herhangi bir eyleminde mümkün olan her şekilde desteklemek olduğunu teyit ettiğini belirtti.'İsrail ve Filistin'in şu anda müzakere masasına oturması mümkün değil'Sergey Lavrov, Filistin ve İsrail'den oluşan iki devletin kurulmasına yönelik doğrudan müzakereler artık pek mümkün görünmediğinin altını çizdi.Söz konusu mülakatta kendisine yöneltilen iki devletli bir çözüm hedefinin 'şu an mümkün olup olmadığı' sorusuna Lavrov şu yanıtı verdi:Lavrov, bu katılığın İsrail yetkililerinin birçok resmi açıklamasında açıkça görüldüğünü belirterek, "İsrail'in misillemesi sonucunda ölen ya da yaralanan binlerce sivil göz önüne alındığında Filistinliler de oldukça tedirgin bir durumdalar. Dolayısıyla hem İsrail'de hem de Filistin'de yabancılar da dahil olmak üzere çok sayıda insan hayatını kaybetmişken yarın müzakere masasına oturalım demek elbette gerçekçi değil" dedi.Lavrov: İsrail ile tam temas halindeyizLavrov konuşmasında ayrıca Rusya'nın İsrail ile tam temas halinde ve çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunması gerektiğine dair sinyaller gönderdiğini vurguladı.Lavrov bu konuya ilişkin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Lavrov konuşmasında ayrıca ABD'nin bir zamanlar 'orada demokrasi olmalı' diye Gazze'de seçimlerin yapılmasını istediğini hatırlatarak Rusya'nın o zaman Gazze'deki kamuoyu eğiliminin radikal olduğu ve sonucun İsrail ile müzakere olasılığı açısından olumsuz olabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.Sonuç itibarıyla Hamas'ın seçimi kazandığını fakat Amerikalıların bu sonucu tanımadığı ifade eden Rus Dışişleri Bakanı, "Bu pervasızlıktır, eğer soğuk bir hesaplama değilse, herhangi bir yolla tahriş edici unsurlar yaratmak ve istikrarsızlığı kışkırtmak ve sonra gelip kendi takdirlerine göre onu yok etmekten ibarettir" dedi.Lavrov: Rusya Orta Asya'da iyi niyete sahip olmayan ülkelerin eylemlerinden zarar görmemek için her şeyi yapacakSergey Lavrov, Orta Asya'da 'pek de saf olmayan' niyetlere sahip ülkelerin eylemlerinden Rusya'nın zarar görmemesi için her şeyi yapacaklarını vurgulayarak, "Kimse ortak seçmeyi yasaklamıyor ancak bölge dışı ülkeler buraya pek de saf ve temiz olmayan niyetlerle geldiklerinde, elbette buna dikkat ediyoruz ve Orta Asya'nın bu tür niyetlerden zarar görmemesi için her şeyi yapacağız" açıklamalarında bulundu.'Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki BM personeli dokunulmazlıkla korunmalı' Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki BM personeli özel dokunulmazlıkla korunması gerektiğini belirten Lavrov, BM'nin bu konuda endişe duyması gerektiğini dile getirdi.Bakan açıklamasında, "BM personeli elbette özel dokunulmazlıkla korunmalıdır ve Birleşmiş Milletler'in personelinin akıbetiyle ilgilenmemesi düşündürücüdür. Bu arada gazetecilerin BM Genel Sekreterinin Temsilcisi'ne kaç BM personelinin öldüğüne dair bir soru sorduklarını gördük. Ve cevap verecek bir şey bulamadı, bu şaşırtıcı" dedi.Lavrov: Batı'nın bencilliği Rusya'nın sabrının taşmasına neden olduRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna hususuna da değinerek, Batı'nın Avrupa'nın güvenliğini sağlama konusundaki bencil tutumunun Rusya'nın sabrını taşırdığını söyledi.Lavrov bu hususa ilişkin de şu ifadeleri kullandı:Lavrov açıklamalarında, "Batı'nın Ukrayna konusunda bencil çıkarlarını desteklediğini, "NATO'nun genişlememesi, AGİT içinde eşit ve bölünmez güvenliğin sağlanması, böylece kimsenin kendi güvenliğini başkalarının zararına güçlendirmemesi konusundaki tüm taahhütleri ihlal ederek Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir saldırı aracına dönüştürdüyor. Ukrayna'daki tüm Rusların yok edilmesi yoluyla Rusya'ya karşı başlatılan eylemlerin başarısızlığa mahkum olduğundan eminim" ifadelerini kullandı. 'Batı, Ukrayna'da nasıl bir canavar yarattıkları konusunda endişeli'­­­­Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, verdiği mülakatta Batılı ülkelerin Ukrayna'da nasıl bir canavar yarattıkları konusunda endişelenmeye başladıklarını da söyleyerek, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve ortaklarının daha fazla itaat etmedikleri ve Batı'ya giderek artan bir şekilde 'Yeterli para yok, silahlar yeterli değil' gibi isteklerde bulundukları göz önüne alındığında Batı şimdi ne tür bir canavar yarattığından biraz korkuyor" dedi. Lavrov: Filistin meselesi akut hale geldiRusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'nın yıkılmasıyla birlikte, devlet niteliğini yitiren bu ülkeden kuzeye, Avrupa'ya ve güneye doğru büyük miktarda yasadışı göçmen akını olduğunu hatırlatarak Muammer Kaddafi'yi Avrupa, özellikle de Fransız silahlarıyla deviren militanların daha sonra terör eylemleriyle çok sayıda Afrika ülkesini tehdit etmeye başladığını ve halen de tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.Lavrov açıklamalarında aynı zamanda Filistin meselesinin de son zamanlarda akut hale geldiğini söyleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'nın her türlü terör eylemini kategorik olarak reddettiğini ve kınadığını çok net bir şekilde ifade ettiğini hatırlattı.Rus Dışişleri Bakanı, "Ancak terörizmi kınarken, sivillerin bulunduğu bilinen yerlerde ayrım gözetmeksizin güç kullanımı, rehin alma ve uluslararası insancıl hukuka uymayan diğer eylemler de dahil olmak üzere, uluslararası insancıl hukuk normlarını ihlal ederek terörizme karşılık verilebileceğine katılmıyoruz" dedi.

