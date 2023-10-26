https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-bakani-lavrov-abdnin-avrupadaki-asil-amacini-acikladi-1076763424.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Avrupa'daki asıl amacını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Avrupa'daki asıl amacını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerine sürekli siyasi müdahalelerde bulunan ABD'nin asıl amacının bu ülkelere omuz vermek değil, onları... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T23:28+0300
2023-10-26T23:28+0300
2023-10-26T23:28+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
belarus
aleksandr lukaşenko
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Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşen Lavrov, ABD'nin Avrupa'daki asıl amacından bahsetti.Güçlü, yekpare, en büyük ve doğal kaynaklar açısından zengin bir kıta olan Avrupa'nın ABD'nin talimatıyla 'iki farklı kampa' ayrıldığını belirten Lavrov, bugünkü durumun Soğuk Savaş döneminde de yaşandığını ancak o zaman bile ekonomik bağların kopmadığını anımsattı.Avrupa'da sanayiyi bitirme ve üretimi dönüştürme sürecinin yürütüldüğünün altını çizen Lavrov, "ABD'lilerin amaçlarından biri buydu. Avrupa'yı zayıflatmak istediler, ekonomik olarak 'omuzlarını dikleştirmesine' ve bağımsız olmasına imkan sunmak değil" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/lavrov-abd-gazzedeki-hastane-saldirisina-dair-uydu-verilerini-paylasmali-1076550385.html
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sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, belarus, aleksandr lukaşenko
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, belarus, aleksandr lukaşenko
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Avrupa'daki asıl amacını açıkladı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa ülkelerine sürekli siyasi müdahalelerde bulunan ABD'nin asıl amacının bu ülkelere omuz vermek değil, onları zayıflatmak olduğunu söyledi.
Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'yla görüşen Lavrov, ABD'nin Avrupa'daki asıl amacından bahsetti.
Güçlü, yekpare, en büyük ve doğal kaynaklar açısından zengin bir kıta olan Avrupa'nın ABD'nin talimatıyla 'iki farklı kampa' ayrıldığını belirten Lavrov, bugünkü durumun Soğuk Savaş döneminde de yaşandığını ancak o zaman bile ekonomik bağların kopmadığını anımsattı.
Avrupa'da sanayiyi bitirme ve üretimi dönüştürme sürecinin yürütüldüğünün altını çizen Lavrov, "ABD'lilerin amaçlarından biri buydu. Avrupa'yı zayıflatmak istediler, ekonomik olarak 'omuzlarını dikleştirmesine' ve bağımsız olmasına imkan sunmak değil" ifadelerini kullandı.