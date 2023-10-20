https://sputniknews.com.tr/20231020/lavrov-abd-gazzedeki-hastane-saldirisina-dair-uydu-verilerini-paylasmali-1076550385.html

Lavrov'dan Gazze'deki hastane saldırısına dair ABD'ye önemli çağrı

Lavrov'dan Gazze'deki hastane saldırısına dair ABD'ye önemli çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan saldırıya ilişkin uydu... 20.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-20T13:16+0300

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ABD'de Rusya ve Kuzey Kore'nin askeri alanda işbirliği yürüttüğü iddiasıyla uydu görüntüleri yayınlanmasına tepki gösteren Lavrov, Washington'un Gazze'deki hastane saldırısının uydu verilerini paylaşması gerektiğini belirtti.Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, "Herkesin bir hastaneye saldırı düzenlendiği, yüzlerce kişinin öldüğü, yüzlercesinin de yaralandığı Gazze'deki trajediyi tartıştığı şu anda, ABD'lilerden bununla ilgili uydu görüntüleri de talep edilebilir. Zira bu bölgeyi uydularla mutlaka izliyorlar. Böyle bir saldırıyı fark etmemiş olamazlar. Önce kendimize bakmalıyız, belki o zaman dünya daha huzurlu olabilir" ifadelerini kullandı.'Rusya, BMGK'nın 1967'deki sınırlarda Filistin devleti kurulmasına dair kararlarına bağlı'Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova'nın 1967'deki sınırlar dahilinde Filistin devleti kurulmasını öngören BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına bağlılığını koruduğunu da ifade etti.Lavrov, "BMGK'nın kimsenin iptal etmediği ve kimsenin reddetmediği kararlarına bağlıyız. Bu kararlar, 1967'deki sınırlar dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması konusunda mutabakata varılmasını öngörüyor" dedi.

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