Saat verilmişti: Refah Sınır Kapısı Gazze'ye yardım için açıldı

İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar 15. gününe girdi. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek sınır kapısı olan Refah Sınır Kapısı açıldı. İnsani yardımları taşıyan ilk kamyonlar Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye geçmeye başladı.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın 21 Ekim Cumartesi günü yerel saatle 10.00'da açılacağı bilgisini aldık. Sınır açılırsa yabancı vatandaşların Gazze'den çıkışı için ne kadar süre açık kalacağını bilmiyoruz. Sınırın açılması durumunda çok sayıda kişinin geçmeye çalışacağını tahmin ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Kudüs Hastanesi'nin boşaltılması istendi
İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesi'nin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.
Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
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