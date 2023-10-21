https://sputniknews.com.tr/20231021/katar-rehinelerin-serbest-birakilmasi-ve-gazze-seridindeki-gerilimin-azaltilmasi-icin-cabaliyoruz-1076590644.html
Katar: Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için çabalıyoruz
Katar: Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için çabalıyoruz
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Katar'ın rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için ABD ve diğer... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T23:19+0300
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Kata Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi X üzerinden görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.Açıklamada, Katar'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiğini belirtti. Katar Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Cuma gecesi Hamas tarafından 'insani gerekçelerle' serbest bırakılan Amerikan vatandaşı 2 rehinenin serbest bırakılması için gösterdiği çabalardan dolayı Katar'a teşekkür ettiğini kaydetti.Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyonu sürdürüyor" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1076175032.html
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katar, antony blinken, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas
Katar: Rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için çabalıyoruz
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Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Katar'ın rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için ABD ve diğer ortaklarıyla koordinasyonunu sürdürdüğü açıklandı.
Kata Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Casim El Thani ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Katar Dışişleri Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi X üzerinden görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Katar'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içinde çalışmaya devam ettiğini belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in Cuma gecesi Hamas tarafından 'insani gerekçelerle' serbest bırakılan Amerikan vatandaşı 2 rehinenin serbest bırakılması için gösterdiği çabalardan dolayı Katar'a teşekkür ettiğini kaydetti.
Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ndeki gerilimin azaltılması için ABD ve uluslararası ortaklarıyla koordinasyonu sürdürüyor" denildi.