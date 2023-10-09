https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1076175032.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi... 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T19:48+0300

2023-10-09T19:48+0300

2023-10-09T19:51+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

şeyh temim bin hamed al sani

katar

türkiye

görüşme

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telefon

telefon görüşmesi

israil

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İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede ise İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20231009/erdogan-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1076173410.html

katar

israil

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