https://sputniknews.com.tr/20231009/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-gorustu-1076175032.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T19:48+0300
2023-10-09T19:48+0300
2023-10-09T19:51+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
şeyh temim bin hamed al sani
katar
türkiye
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telefon
telefon görüşmesi
israil
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İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede ise İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20231009/erdogan-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1076173410.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü
19:48 09.10.2023 (güncellendi: 19:51 09.10.2023) Abone ol
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.
İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. Görüşmede ise İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.