https://sputniknews.com.tr/20231009/erdogan-filistin-devlet-baskani-mahmud-abbas-ile-gorustu-1076173410.html

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı ve Lübnan Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T18:49+0300

2023-10-09T18:49+0300

2023-10-09T19:08+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la, kabine toplantısına ara vererek telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabine toplantısına bir süre ara veren Erdoğan, Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin, bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.Erdoğan, Lübnan Başbakanı ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231009/erdogan-malezya-basbakani-enver-ibrahim-ile-telefonda-gorustu-1076168773.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı