https://sputniknews.com.tr/20231009/erdogan-malezya-basbakani-enver-ibrahim-ile-telefonda-gorustu-1076168773.html
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele... 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T16:41+0300
2023-10-09T16:41+0300
2023-10-09T16:41+0300
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recep tayyip erdoğan, türkiye, malezya
recep tayyip erdoğan, türkiye, malezya
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler ele alındı.