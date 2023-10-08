https://sputniknews.com.tr/20231008/bakan-fidan-birlesik-arap-emirlikleri-disisleri-bakani-al-nahyan-ile-gorustu-1076151581.html
Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T23:14+0300
2023-10-08T23:14+0300
2023-10-08T23:14+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
birleşik arap emirlikleri (bae)
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Filistin - İsrail hattında başlayan çatışmaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Fidan gün içinde ABD, Ürdün ve İspanya'dan mevkidaşlarıyla da telefonda konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1076147138.html
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae)
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae)
Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Filistin - İsrail hattında başlayan çatışmaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü.
Fidan gün içinde ABD, Ürdün ve İspanya'dan mevkidaşlarıyla da telefonda konuşmuştu.