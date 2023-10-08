https://sputniknews.com.tr/20231008/bakan-fidan-birlesik-arap-emirlikleri-disisleri-bakani-al-nahyan-ile-gorustu-1076151581.html

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. 08.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-08T23:14+0300

2023-10-08T23:14+0300

2023-10-08T23:14+0300

türkiye

hakan fidan

dışişleri bakanlığı

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Filistin - İsrail hattında başlayan çatışmaların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü. Fidan gün içinde ABD, Ürdün ve İspanya'dan mevkidaşlarıyla da telefonda konuşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1076147138.html

türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae)

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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, birleşik arap emirlikleri (bae)