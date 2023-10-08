https://sputniknews.com.tr/20231008/disisleri-bakani-fidan-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu-1076147138.html
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. 08.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-08T19:27+0300
2023-10-08T19:27+0300
2023-10-08T19:53+0300
dünya
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.
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hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
19:27 08.10.2023 (güncellendi: 19:53 08.10.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.
Fidan, dün de Blinken ile konuya ilişkin telefon görüşmesi yapmıştı.