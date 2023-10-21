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Bakan Koca duyurdu: Gazze için yardım uçağı gönderiliyor
Bakan Koca duyurdu: Gazze için yardım uçağı gönderiliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzemelerin de olduğu bir uçağın, yarın sabah Mısır’a hareket edeceğini, uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubunun... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım için Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın Mısır'a gideceğini duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20231021/israil-ordu-sozcusu-gazzeye-saldirilari-arttiracagiz-1076591667.html
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Bakan Koca duyurdu: Gazze için yardım uçağı gönderiliyor

23:56 21.10.2023 (güncellendi: 00:05 22.10.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzemelerin de olduğu bir uçağın, yarın sabah Mısır’a hareket edeceğini, uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubunun bulunacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye yardım için Cumhurbaşkanlığına ait bir uçağın Mısır'a gideceğini duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Gazze’ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak.
Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak.
Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.
Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.
Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır.
Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli.
Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 10 gündür saldırılarına devam eden İsrail ordusu, Gazze sınırı yakınında yer alan Sderot kenti çevresindeki yollarda güvenlik önlemleri aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2023
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