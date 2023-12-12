https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T20:57+0300
2023-12-12T20:57+0300
2023-12-12T21:34+0300
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israil-filistin
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benyamin netanyahu
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Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231208/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivillerin-korunmasi-bir-gereklilik-1078211740.html
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joe biden, abd, abd, israil, israil-filistin, benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, washington, beyaz saray
ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
20:57 12.12.2023 (güncellendi: 21:34 12.12.2023)
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.
Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.
Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.
Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.
Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.
Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.