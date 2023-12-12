https://sputniknews.com.tr/20231212/biden-netanyahunun-hukumetini-degistirmesi-gerek-1078383320.html

ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Biden: İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T20:57+0300

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israil- filistin çatışması

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abd

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israil-filistin

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Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.Netanyahu hükümetini "İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet" sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231208/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivillerin-korunmasi-bir-gereklilik-1078211740.html

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