https://sputniknews.com.tr/20231218/filistin-saglik-bakanligi-gazzede-israilin-saldirilarinda-olenlerin-sayisi-19-bin-453-oldu-1078584343.html

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bin 453 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze’de İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 19 bin 453 oldu

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kişi sayısının 19 bin 453, yaralı sayısının... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T20:28+0300

2023-12-18T20:28+0300

2023-12-18T20:28+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze şeridi

gazze

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Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Sözcüsü Eşref el-Kudra, sosyal medya paylaşımında, “Saldırıların başladığı günden bu yana Gazze Şeridi’nde 19 bin 453 kişi hayatını kaydetti, 52 bin 286 kişi de yaralandı” diye yazdı.Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi. Saldırıda, 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.Bunun üzerine İsrail, Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı askeri harekat başlattı. Harekat kapsamında Gazze Şeridi’ndeki yerleşim bölgelerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirildiği ve kara operasyonları düzenlendi. Bölgeyi tam abluka altına alan İsrail, Gazze Şeridi’ne su, gıda, elektrik, ilaç ve yakıt tedarikini durdurdu.Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı.İnsani ara bittikten sonra İsrail yoğun saldırılarına devam etti.

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