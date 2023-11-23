CANLI | Gazze’de ateşkes bugün başlıyor: İsrail, anlaşmaya uyacak mı?

Filistin Kızılayı: Şifa Hastanesi'nden 190 kişi tahliye edildi

Filistin Kızılayı, Gazze’deki Şifa Hastanesi'nden 190 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

X hesabından açıklama yapan Filistin Kızılayı, "Bugün Kızılay ve BM birimleri, 190 yaralı ve hastayı, onların refakatçilerini ve birkaç tıbbi ekibi Şifa Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere tahliye etti. Bununla birlikte çok sayıda yaralı ve mağdur ile sağlık personeli bu hastanede kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yaralıların Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne, diyaliz hastalarının Refah'taki Ebu Yusuf en-Nacar Hastanesi'ne nakledildiğini bildiren kurum, operasyona Filistin Kızılayı'na ait 14 ambulans ile BM'ye ait 2 otobüs ve diğer araçların katıldığını aktardı.

Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran İsrail kontrol noktasındaki engellemeler ve 'kapsamlı denetimler' nedeniyle operasyonun 20 saatte tamamlandığının da altını çizdi.