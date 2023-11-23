CANLI | Gazze’de ateşkes bugün başlıyor: İsrail, anlaşmaya uyacak mı?

Hamas'la varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden ilk grubun saat 10.00'dan itibaren (TSİ 11.00) serbest bırakılması beklenirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant ile ortak basın toplantısında konuşan Netanyahu, esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamasında, "Bu anlaşma, İsraillileri öldürenleri kapsamayacak" derken, başbakan olarak esirler konusunda zor tercihlerle karşı karşıya kaldığını, tüm zamanını esirlerin İsrail'e dönmesi için çabalayarak geçirdiğini söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas ile varılan uzlaşının genel hatlarına göre İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) üzerinden teslim alacağı belirtildi.
Buna karşılık İsrail'in de serbest bırakacağı Filistinli tutukluların isimlerini ICRC'ye teslim edeceği aktarıldı.
Haberde, "Esirlerin serbest bırakılması işlemleri her gün sabah 10.00'da başlayacak" denildi.
Hamas ve İsrail arasındaki esir takası anlaşması
İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı. Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.
Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.
İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.
İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.
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10:16 23.11.2023
Filistin Kızılayı: Şifa Hastanesi'nden 190 kişi tahliye edildi
Filistin Kızılayı, Gazze’deki Şifa Hastanesi'nden 190 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.
X hesabından açıklama yapan Filistin Kızılayı, "Bugün Kızılay ve BM birimleri, 190 yaralı ve hastayı, onların refakatçilerini ve birkaç tıbbi ekibi Şifa Hastanesi'nden Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere tahliye etti. Bununla birlikte çok sayıda yaralı ve mağdur ile sağlık personeli bu hastanede kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Yaralıların Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne, diyaliz hastalarının Refah'taki Ebu Yusuf en-Nacar Hastanesi'ne nakledildiğini bildiren kurum, operasyona Filistin Kızılayı'na ait 14 ambulans ile BM'ye ait 2 otobüs ve diğer araçların katıldığını aktardı.
Filistin Kızılayı, Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran İsrail kontrol noktasındaki engellemeler ve 'kapsamlı denetimler' nedeniyle operasyonun 20 saatte tamamlandığının da altını çizdi.
09:46 23.11.2023
İsrail ordusunun Han Yunus'a saldırısında en az 15 kişi öldü
İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılarda en az 15 kişinin öldüğü belirtildi.
Al Jazeera'nin haberine göre İsrail güçlerinin Han Yunus'taki saldırılar sırasında 5 binayı hedef aldı. En az 15 kişinin öldüğü bildirilirken bazı kişilerden haber alınamadığı kaydedildi.
09:45 23.11.2023
UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Hanegbi: Gazze'deki rehineler en erken cuma günü bırakılmaya başlanacak
İsrail UIusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin serbest kalma sürecinin en erken cuma günü başlayacağını ifade etti.
Hanegbi, Gazze Şeridi'nde Hamas tarafından tutulan İsrailli rehineler hakkında "Rehinelerimizin serbest bırakaılmasına ilişkin temaslar ilerliyor ve aralıksız olarak sürüyor. Rehinelerin serbest kalma süreci, taraflar arasındaki temel anlaşmaya uygun olarak ve en erken cuma günü gerçekleşecek" dedi.
09:03 23.11.2023
İsrail, Gazze'nin kuzeyinde neredeyse tüm Hamas taburlarını etkisiz hale getirdiğini iddia etti
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) resmi temsilcisi Jonathan Conricus, ILTV'ye verdiği röportajda, ordunun kuzey Gazze Şeridi'ndeki neredeyse tüm Hamas taburlarını ‘etkisiz hale getirdiğini’ söyledi.
Conricus, açıklamasında, “Kuzey Gazze Şeridi'nde iyi, istikrarlı ve sistemli bir ilerleme kaydediyoruz. Kuzey Gazze Şeridi'ndeki 12 Hamas taburunun yaklaşık 11 ila 12'sini etkisiz hale getirdiğimizi düşünüyorum. Tamamı yok olmasa da etkisiz hale geldi” dedi.
Filistin Kızılayı, Gazze’deki Şifa Hastanesi'nden yaralıları tahliye eden acil servis konvoyunun 5 saattir İsrail ordusu tarafından bekletildiğini ve insanların yaşamlarının riske atıldığını bildirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'nden yaralı ve hastaları tahliye eden konvoyun, "5 saat geçmesine rağmen hâlâ Gazze'nin kuzeyi ile güneyini ayıran İsrail kontrol noktasında mahsur durumda" olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "İşgal güçleri ambulansların geçişini engelliyor, ambulanslarda kapsamlı denetimler yapıyor, yaralıların ve hastaların hayatlarını riske atıyor" ifadelerine yer verildi.
08:37 23.11.2023
İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde sivil yerleşimlere bomba yağdırdı
İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.
08:36 23.11.2023
BM: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 22 sağlık çalışanının öldüğü 178 saldırı belgelendi
Birlemiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırının belgelendiğini bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haq, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'nde görev yapan sağlık çalışanları arasında 22 can kaybı ve 48 yaralanmayla sonuçlanan 178 saldırıyı belgeledi" dedi.