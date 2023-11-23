https://sputniknews.com.tr/20231123/hamas-rehine-degisimi-3e-karsilik-1-formulune-gore-yapilacak-israil-dogruladi-1077729091.html
Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı
Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı
Hamas, Gazze Şeridi’nde insani ateşkesin bir parçası olan rehine değişimiyle ilgili anlaşmanın, her bir İsrailliye karşılık üç Filistinli mahkumun serbest... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:11+0300
2023-11-23T21:11+0300
2023-11-23T21:11+0300
israil- filistin çatışması
esir
esir takası
israil-filistin
gazze
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Hamas’ın açıklamasında, “Her bir siyonist rehine karşılığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu üç Filistinli mahkum serbest bırakılacak” ifadesine yer verildi.Toplamda 50 İsrailli rehineye karşılık 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bildirildi.İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Sky News televizyonuna açıklamasında, ülkesinin her bir rehineyi üç Filistinli mahkumla takas etmek zorunda kaldığını söyledi.Sky News sunucusunun, bu orantısızlığın, İsrail’in kendi vatandaşlarının hayatına verdiği değerin Filistinlilerinkine vermediği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Bir rehine karşılığında bir mahkumu serbest bırakabilseydik, elbette bunu yapardık. Korkunç koşullarda çalışıyoruz. Elleri kanlı bu mahkumları serbest bırakmayı biz seçmedik” dedi.Levy, Filistinlilerin hayatına önem vermedikleri yönündeki iddia için “iğrenç suçlama” nitelendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231123/canli--gazzede-ateskes-bugun-basliyor-israil-anlasmaya-uyacak-mi-1077692825.html
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esir, esir takası, israil-filistin, gazze
esir, esir takası, israil-filistin, gazze
Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı
Hamas, Gazze Şeridi’nde insani ateşkesin bir parçası olan rehine değişimiyle ilgili anlaşmanın, her bir İsrailliye karşılık üç Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngördüğünü belirtti.
Hamas’ın açıklamasında, “Her bir siyonist rehine karşılığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu üç Filistinli mahkum serbest bırakılacak” ifadesine yer verildi.
Toplamda 50 İsrailli rehineye karşılık 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bildirildi.
İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Sky News
televizyonuna açıklamasında, ülkesinin her bir rehineyi üç Filistinli mahkumla takas etmek zorunda kaldığını söyledi.
Sky News
sunucusunun, bu orantısızlığın, İsrail’in kendi vatandaşlarının hayatına verdiği değerin Filistinlilerinkine vermediği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Bir rehine karşılığında bir mahkumu serbest bırakabilseydik, elbette bunu yapardık. Korkunç koşullarda çalışıyoruz. Elleri kanlı bu mahkumları serbest bırakmayı biz seçmedik”
dedi.
Levy, Filistinlilerin hayatına önem vermedikleri yönündeki iddia için “iğrenç suçlama” nitelendirmesinde bulundu.