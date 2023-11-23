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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231123/hamas-rehine-degisimi-3e-karsilik-1-formulune-gore-yapilacak-israil-dogruladi-1077729091.html
Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı
Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı
Hamas, Gazze Şeridi’nde insani ateşkesin bir parçası olan rehine değişimiyle ilgili anlaşmanın, her bir İsrailliye karşılık üç Filistinli mahkumun serbest... 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T21:11+0300
2023-11-23T21:11+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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Hamas’ın açıklamasında, “Her bir siyonist rehine karşılığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu üç Filistinli mahkum serbest bırakılacak” ifadesine yer verildi.Toplamda 50 İsrailli rehineye karşılık 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bildirildi.İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Sky News televizyonuna açıklamasında, ülkesinin her bir rehineyi üç Filistinli mahkumla takas etmek zorunda kaldığını söyledi.Sky News sunucusunun, bu orantısızlığın, İsrail’in kendi vatandaşlarının hayatına verdiği değerin Filistinlilerinkine vermediği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Bir rehine karşılığında bir mahkumu serbest bırakabilseydik, elbette bunu yapardık. Korkunç koşullarda çalışıyoruz. Elleri kanlı bu mahkumları serbest bırakmayı biz seçmedik” dedi.Levy, Filistinlilerin hayatına önem vermedikleri yönündeki iddia için “iğrenç suçlama” nitelendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231123/canli--gazzede-ateskes-bugun-basliyor-israil-anlasmaya-uyacak-mi-1077692825.html
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esir, esir takası, israil-filistin, gazze

Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı

21:11 23.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail Gazze Protesto ateşkes
İsrail Gazze Protesto ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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Hamas, Gazze Şeridi’nde insani ateşkesin bir parçası olan rehine değişimiyle ilgili anlaşmanın, her bir İsrailliye karşılık üç Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını öngördüğünü belirtti.
Hamas’ın açıklamasında, “Her bir siyonist rehine karşılığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu üç Filistinli mahkum serbest bırakılacak” ifadesine yer verildi.
Toplamda 50 İsrailli rehineye karşılık 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bildirildi.
İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Sky News televizyonuna açıklamasında, ülkesinin her bir rehineyi üç Filistinli mahkumla takas etmek zorunda kaldığını söyledi.
Sky News sunucusunun, bu orantısızlığın, İsrail’in kendi vatandaşlarının hayatına verdiği değerin Filistinlilerinkine vermediği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Bir rehine karşılığında bir mahkumu serbest bırakabilseydik, elbette bunu yapardık. Korkunç koşullarda çalışıyoruz. Elleri kanlı bu mahkumları serbest bırakmayı biz seçmedik” dedi.
Levy, Filistinlilerin hayatına önem vermedikleri yönündeki iddia için “iğrenç suçlama” nitelendirmesinde bulundu.
İsrail Gazze Filistin Refah Sınır Kapısı saldırı hastane Filistinli çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2023
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