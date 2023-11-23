https://sputniknews.com.tr/20231123/hamas-rehine-degisimi-3e-karsilik-1-formulune-gore-yapilacak-israil-dogruladi-1077729091.html

Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı

Hamas: Rehine değişimi 3’e karşılık 1 formülüne göre yapılacak, İsrail doğruladı

Hamas, Gazze Şeridi’nde insani ateşkesin bir parçası olan rehine değişimiyle ilgili anlaşmanın, her bir İsrailliye karşılık üç Filistinli mahkumun serbest... 23.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-23T21:11+0300

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israil- filistin çatışması

esir

esir takası

israil-filistin

gazze

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Hamas’ın açıklamasında, “Her bir siyonist rehine karşılığında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu üç Filistinli mahkum serbest bırakılacak” ifadesine yer verildi.Toplamda 50 İsrailli rehineye karşılık 150 Filistinlinin serbest bırakılacağı bildirildi.İsrail Hükümet Sözcüsü Eylon Levy, Sky News televizyonuna açıklamasında, ülkesinin her bir rehineyi üç Filistinli mahkumla takas etmek zorunda kaldığını söyledi.Sky News sunucusunun, bu orantısızlığın, İsrail’in kendi vatandaşlarının hayatına verdiği değerin Filistinlilerinkine vermediği anlamına gelip gelmediği sorusuna, “Bir rehine karşılığında bir mahkumu serbest bırakabilseydik, elbette bunu yapardık. Korkunç koşullarda çalışıyoruz. Elleri kanlı bu mahkumları serbest bırakmayı biz seçmedik” dedi.Levy, Filistinlilerin hayatına önem vermedikleri yönündeki iddia için “iğrenç suçlama” nitelendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231123/canli--gazzede-ateskes-bugun-basliyor-israil-anlasmaya-uyacak-mi-1077692825.html

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