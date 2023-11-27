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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/iran-gazzedeki-insani-aranin-surekli-hale-gelmesini-istiyor-1077831604.html
İran, Gazze’deki ‘insani aranın’ sürekli hale gelmesini istiyor
İran, Gazze’deki ‘insani aranın’ sürekli hale gelmesini istiyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ‘insani aranın’ sürekli hale getirilmesini... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T16:00+0300
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Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kenani, İsrail’in saldırılarında öldürülen 66 gazetecinin fotoğraflarının yer aldığı Filistin haritası ve 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünün yazıldığı afişin yanında soruları cevapladı.‘ABD sorunun parçası’Kenani, ABD’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve sorunun bir parçası olduğunu belirterek, verdiği siyasi ve askeri destekle saldırıların kısa sürede bitmesini engellediğini ifade etti.Hamas ile İsrail arasında varılan 'insani ara' mutabakatının bugün son günü olduğunu hatırlatan Kenani, İran’ın da diğer ülkeler gibi bu sürecin devam etmesini ve İsrail’in saldırılarının sona ermesini arzuladığını kaydetti.Kenani, bölgedeki sorunun çözümü için, “Geçici ateşkesin sürdürülebilir bir sürece girmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Gazze halkına karşı işlediği suçların tekrarlanmaması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.Yaptıkları görüşmelerde bu konuyu ciddiyetle takip ettiklerini aktaran Kenani, “Devam eden müzakereler, geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesini amaçlıyor” diye konuştu.‘Türkiye Filistin meselesinde önemli role sahip’Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda İran ile Türkiye’nin işbirliğinin önemini vurgulayan Kenani, Filistin davasının İran ve Türkiye dahil birçok ülke nezdinde önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Türkiye, Filistin meselesinde önemli bir role sahip ve etkin roller oynayabilir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-abd-filistin-sorununun-cozumsuz-kalmasinda-rol-oynadi-1077825047.html
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İran, Gazze’deki ‘insani aranın’ sürekli hale gelmesini istiyor

16:00 27.11.2023
© İran Dışişleri Bakanlığıİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
© İran Dışişleri Bakanlığı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ‘insani aranın’ sürekli hale getirilmesini istediğini söyledi.
Başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren Kenani, İsrail’in saldırılarında öldürülen 66 gazetecinin fotoğraflarının yer aldığı Filistin haritası ve 6 binden fazla çocuğun öldürüldüğünün yazıldığı afişin yanında soruları cevapladı.

‘ABD sorunun parçası’

Kenani, ABD’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ve sorunun bir parçası olduğunu belirterek, verdiği siyasi ve askeri destekle saldırıların kısa sürede bitmesini engellediğini ifade etti.
Hamas ile İsrail arasında varılan 'insani ara' mutabakatının bugün son günü olduğunu hatırlatan Kenani, İran’ın da diğer ülkeler gibi bu sürecin devam etmesini ve İsrail’in saldırılarının sona ermesini arzuladığını kaydetti.
Kenani, bölgedeki sorunun çözümü için, “Geçici ateşkesin sürdürülebilir bir sürece girmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Gazze halkına karşı işlediği suçların tekrarlanmaması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Yaptıkları görüşmelerde bu konuyu ciddiyetle takip ettiklerini aktaran Kenani, “Devam eden müzakereler, geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesini amaçlıyor” diye konuştu.

‘Türkiye Filistin meselesinde önemli role sahip’

Hamas’ın elinde bulunan İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusunda İran ile Türkiye’nin işbirliğinin önemini vurgulayan Kenani, Filistin davasının İran ve Türkiye dahil birçok ülke nezdinde önemli konulardan biri olduğunu ifade etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, “Türkiye, Filistin meselesinde önemli bir role sahip ve etkin roller oynayabilir” dedi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
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Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı
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