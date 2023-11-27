https://sputniknews.com.tr/20231127/rusya-abd-filistin-sorununun-cozumsuz-kalmasinda-rol-oynadi-1077825047.html

Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı

Rusya: ABD, Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD'nin Filistin sorununun çözümsüz kalmasında rol oynadığını ifade etti. Ukrayna'daki durumun sebeplerinden biri... 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T13:48+0300

2023-11-27T13:48+0300

2023-11-27T13:48+0300

israil- filistin çatışması

rusya

kremlin

moskova

yuriy uşakov

yevgeniy primakov

uluslararası primakov okumaları forumu

diplomasi

israil

israil-filistin

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Moskova'da 2015'te vefat eden eski Rusya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yevgeniy Primakov anısına düzenlenen 'Uluslararası Primakov Okumaları Forumu'nda konuşan Uşakov, İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın birçok açıdan ABD'nin yıkıcı politikaları nedeniyle günümüze kadar geldiğini belirtti.ABD'nin tutumu nedeniyle, bugün yaşanan kanlı çatışmaların öngörülebilir olduğunu kaydeden Uşakov, "Bugün İsrail-Filistin çatışmasında, zamanında Primakov'un öngördüğü şeyler harfiyen gerçekleşti. ABD'nin bir tarafa dalkavukluk politikası ve Filistin-İsrail anlaşmasını tekeline alması mevcut akut krizin ortaya çıkmasına katkıda bulundu. ABD'nin tek bir tarafı destekleyen politikası ve Filistin-İsrail sorununu tekeline alması, mevcut en ciddi krizin ortaya çıkmasına sebep oldu" ifadelerini kullandı.Uşakov, günümüzde bölgede yaşanan trajedinin ABD ve Batı'nın Ortadoğu'daki ahlaki otoritesinin yok olmasına yol açacağını da vurguladı.'Ukrayna'daki durum, NATO'nun dikbaşlılığının bir sonucu'Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, Ukrayna'da bugün ortaya çıkan tablonun NATO'nun dikbaşlılığının ve Rusya'nın çıkarlarının göz ardı edilmesinin bir sonucu olduğunu söyledi.Primakov'un Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndaki kariyerinin başlarında o dönemde aktif şekilde ilerleyen NATO'nun genişlemesinden son derece rahatsız olduğunu söylediğini anımsatan Uşakov, "O zaman NATO'nun İttifak üyeleriyle birlikte 'ortak AGİT şemsiyesi' altına gireceği yeni Avrupa güvenlik sistemini kurma düşüncesi vardı. Fakat ABD ve İttifak'ın diğer üyeleri, Avrupa'da güvenliğin sağlanması için önerilen kuralları kabul etmedi" dedi.Uşakov, NATO'nun bu dikbaşlılığının, Rusya'nın çıkarlarının tümüyle gözardı edilmesinin sonucunda bugün Ukrayna'daki durumun ortaya çıktığını vurguladı.‘İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz’Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İsrail'in Hamas'ı yok etmekle güvenliği sağlayamayacağını belirterek, "Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir" dedi.Gazze Şeridi'ndeki durumla da ilgili açıklamalarda bulunan Uşakov, Gazze Şeridi'nde ‘trajik’ olayların yaşandığını anımsatarak,"Hamas yok edilse, Gazze Şeridi kanda boğulsa bile İsrail'in güvenliği sağlanamaz. Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir. Bunun göz ardı edilmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.Uşakov, bölgedeki sorunun büyüme ve yayılma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.ABD'nin Filistin meselesine ilişkin siyasetini değerlendiren Uşakov, şunları kaydetti:İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.Mutabakat kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridinden 40 İsrailli kadın ve çocuk, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

https://sputniknews.com.tr/20231012/lavrov-rusya-ateskes-sonrasi-filistin-devletinin-kurulmasini-umuyor-1076262400.html

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rusya, kremlin, moskova, yuriy uşakov, yevgeniy primakov, uluslararası primakov okumaları forumu, diplomasi, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd