https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-basini-israile-destek-bidenin-reytingini-en-dusuk-seviyeye-geriletti-1077574924.html

ABD basını: İsrail’e destek, Biden'ın reytingini en düşük seviyeye geriletti

ABD basını: İsrail’e destek, Biden'ın reytingini en düşük seviyeye geriletti

NBC News, Ortadoğu'daki savaş, Washington'un bu konudaki tutumu ve İsrail’e destek nedeniyle ABD Başkanı Biden'ın reytinglerinde rekor düşüş yaşandığını... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T11:06+0300

2023-11-20T11:06+0300

2023-11-20T11:06+0300

israil- filistin çatışması

joe biden

israil

israil-filistin

ortadoğu

seçim

abd

washington dc

beyaz saray

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ABD merkezli yayın ağı NBC News, Amerikalı liderin şu anda ankete katılanların yalnızca yüzde 40'ı tarafından desteklendiğine dikkat çekerken, seçmenlerin önemli bir bölümünün, ABD Başkanı Joe Biden’ın ekim ayında patlak veren İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin politikalarını onaylamadığının altını çizdi.Biden'ın zayıflayan konumu, en çok İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarında fazla ileri gittiğine inanan Demokratlar ve 18-34 yaş arası seçmenler arasında gözlemlenirken, anket, ayrıca Biden'ın 2024 seçimleri öncesinde ilk kez seçim reytinglerinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gerisinde kaldığını da gortaya çıkardı.NBC, eylül ayında bu seçmenlerin yüzde 46'sının Biden’ın çalışmalarını onayladığını hatırlattığı haberinde, “Bu oran artık yüzde 31'e düştü” diye açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20231112/abd--basini-washingtonun-orta-dogu-politikasi-ulkenin-uluslararasi-konumunu-zayiflatiyor-1077305609.html

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