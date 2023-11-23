https://sputniknews.com.tr/20231123/kremlin-sozcusu-peskov-amerikanin-kontrolundeki-avrupa-rusya-icin-tehdit-olusturuyor-1077725051.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerika'nın kontrolündeki Avrupa, Rusya için tehdit oluşturuyor
Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerika'nın kontrolündeki Avrupa, Rusya için tehdit oluşturuyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığını, aslında tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu belirtti. 23.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-23T18:35+0300
2023-11-23T18:35+0300
2023-11-23T18:35+0300
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dmitriy peskov
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Kremlin Sözcüsü Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığını, aslında tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.Peskov, “Asıl Avrupa Rusya için tehdit oluşturuyor. ABD’nin kontrolünde bir kıta olarak, Avrupa Birliği’nden bahsediyorum, askeri gücüyle sınırlarımıza doğru ilerleyen NATO'ya katılanlar onlardır. Bu bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi yaptıklarımızı yapmak zorunda bırakıyor” ifadelerini kullandı.Daha önce Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sadece Prag'ın değil, NATO’daki herkesin Rusya'yı Avrupa için bir numaralı tehdit olarak gördüğünü, bu nedenle ittifakın ordularının yüksek yoğunluklu bir çatışma olasılığına hazırlandığını açıklamıştı.Buna karşın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 21 Kasım’da yaptığı açıklamada örgütün Rusya tarafından doğrudan bir askeri tehdit görmediğini söylemişti.Moskova defalarca hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ve NATO ile diyaloğa hazır olduğunu, ancak bunun eşit şartlarda olması, Batı’nın ise Avrupa'yı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/nato-genel-sekreteri-rusyadan-muttefiklere-yonelik-askeri-bir-tehdit-gormuyoruz-1077664659.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd, avrupa, petr pavel, çekya, nato, jens stoltenberg
kremlin, dmitriy peskov, rusya, abd, avrupa, petr pavel, çekya, nato, jens stoltenberg
Kremlin Sözcüsü Peskov: Amerika'nın kontrolündeki Avrupa, Rusya için tehdit oluşturuyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığını, aslında tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya'nın Avrupa için tehdit oluşturmadığını, aslında tam tersi bir durumun söz konusu olduğunu ifade etti.
Peskov, “Asıl Avrupa Rusya için tehdit oluşturuyor. ABD’nin kontrolünde bir kıta olarak, Avrupa Birliği’nden bahsediyorum, askeri gücüyle sınırlarımıza doğru ilerleyen NATO'ya katılanlar onlardır. Bu bizim için tehdit oluşturuyor ve bizi yaptıklarımızı yapmak zorunda bırakıyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sadece Prag'ın değil, NATO’daki herkesin Rusya'yı Avrupa için bir numaralı tehdit olarak gördüğünü, bu nedenle ittifakın ordularının yüksek yoğunluklu bir çatışma olasılığına hazırlandığını açıklamıştı.
Buna karşın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 21 Kasım’da yaptığı açıklamada örgütün Rusya tarafından doğrudan bir askeri tehdit görmediğini söylemişti.
Moskova defalarca hiç kimse için tehdit oluşturmadığını ve NATO ile diyaloğa hazır olduğunu, ancak bunun eşit şartlarda olması, Batı’nın ise Avrupa'yı askerileştirme politikasından vazgeçmesi gerektiğini vurgulamıştı.