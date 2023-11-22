https://sputniknews.com.tr/20231122/nato-genel-sekreteri-rusyadan-muttefiklere-yonelik-askeri-bir-tehdit-gormuyoruz-1077664659.html
NATO Genel Sekreteri: Rusya'dan müttefiklere yönelik askeri bir tehdit görmüyoruz
NATO Genel Sekreteri: Rusya'dan müttefiklere yönelik askeri bir tehdit görmüyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'dan müttefiklerine yönelik askeri bir tehdit görmediklerini açıkladı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T12:54+0300
2023-11-22T12:54+0300
2023-11-22T12:54+0300
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nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
balkanlar
vladimir zelenskiy
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya'da gazetecilerin Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'Balkanları istikrarsızlaştırma' niyetinde olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Rusya'dan ittifak üyelerine veya Batı Balkanlar bölgesine yönelik acil bir askeri tehdit görmediklerini dile getirdi.Stoltenberg açıklamasında, Rusya'dan müttefiklere ve bölgeye yönelik acil bir askeri tehdit görmediklerini dile getirirken, açıklamasında tetikte olmaya devam ettikleri notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20231110/stoltenberg-ukraynaya-askeri-yardim-saglamak-natonun-cikarina-1077279250.html
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, balkanlar, vladimir zelenskiy
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, balkanlar, vladimir zelenskiy
NATO Genel Sekreteri: Rusya'dan müttefiklere yönelik askeri bir tehdit görmüyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'dan müttefiklerine yönelik askeri bir tehdit görmediklerini açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Makedonya'da gazetecilerin Vladimir Zelenskiy'in Rusya'nın 'Balkanları istikrarsızlaştırma' niyetinde olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin soruya verdiği yanıtta, Rusya'dan ittifak üyelerine veya Batı Balkanlar bölgesine yönelik acil bir askeri tehdit görmediklerini dile getirdi.
Stoltenberg açıklamasında, Rusya'dan müttefiklere ve bölgeye yönelik acil bir askeri tehdit görmediklerini dile getirirken, açıklamasında tetikte olmaya devam ettikleri notunu düştü.