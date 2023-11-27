https://sputniknews.com.tr/20231127/abd-basini-gazze-biden-yonetimini-iki-cepheye-boldu-1077819223.html
ABD basını: Gazze, Biden yönetimini iki cepheye böldü
ABD basını: Gazze, Biden yönetimini iki cepheye böldü
Washington Post'un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden’ın ofisinde, başkanlığının en karmaşık krizlerinden biri haline gelen... 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T11:50+0300
2023-11-27T11:50+0300
2023-11-27T11:50+0300
israil- filistin çatışması
abd
beyaz saray
washington post
washington dc
joe biden
antony blinken
israil
israil-filistin
gazze
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Gazeteye göre, kasım ayının başlarında yaklaşık 20 Beyaz Saray yetkilisi, ABD hükümetinin çatışmalar tırmandıkça Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıplarını nasıl azaltmayı planladığını öğrenmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarıyla bir toplantı talep ederken, Washington yönetiminin Gazze konusunda iki farklı cepheye bölündüğü kaydediliyor.Haberde, “Daha önce kamuoyuna bildirilmemiş olan Beyaz Saray toplantıları, Biden'ın başkanlığının en büyük dış politika krizini yönetme biçiminin, disiplinli ve uyumlu bir operasyon yürütmekle övünen Beyaz Saray'ı nasıl böldüğünün altını çiziyor” ifadelerine yer verildi.Gazete, Biden'ın iktidarda olduğu üç yıl boyunca Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın Amerikan yönetimini diğer konulardan daha fazla endişelendirdiğini de vurguluyor.Yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'ne yönelik politikası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı içinde görüş ayrılıkları olduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.CNN televizyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çalışanlarına gönderilen e-postaya atıfta bulunarak verdiği haberde bakanlık çalışanlarının Beyaz Saray'ın Gazze politikasından memnun olmadığını gözler önüne serdi.Blinken'ın Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımı konusunda Dışişleri Bakanlığı içinde görüş ayrılıkları olduğunu itiraf ettiğini vurgulayan CNN, Blinken'ın "Bakanlıktaki bazı kişiler, bağlı olduğumuz yaklaşımları kabul etmeyebilir ya da daha iyisini yapabileceğimizi düşünebilir" şeklindeki sözlerini aktardı.CNN'e göre Blinken, bu görüş ayrılıklarını tartışmak için Washington'da forumlar düzenlendiğini ve dünyanın dört bir yanındaki ABD misyonlarında geri bildirim ve fikir almak amacıyla 'samimi tartışmalar' yapıldığını söyledi.Blinken, Filistinli sivillerin acılarını azaltmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini de ifade etti.Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Başkan Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı sert şekilde eleştirdiği basına yansımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231114/abdli-gazeteci-kaostaki-washington-israile-soz-geciremiyor-1077379917.html
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abd, beyaz saray, washington post, washington dc, joe biden, antony blinken, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
abd, beyaz saray, washington post, washington dc, joe biden, antony blinken, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
ABD basını: Gazze, Biden yönetimini iki cepheye böldü
Washington Post'un ismi açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Biden’ın ofisinde, başkanlığının en karmaşık krizlerinden biri haline gelen Filistin-İsrail çatışması konusunda bölünme ortaya çıktı.
Gazeteye göre, kasım ayının başlarında yaklaşık 20 Beyaz Saray yetkilisi, ABD hükümetinin çatışmalar tırmandıkça Gazze Şeridi'ndeki sivil kayıplarını nasıl azaltmayı planladığını öğrenmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın danışmanlarıyla bir toplantı talep ederken, Washington yönetiminin Gazze konusunda iki farklı cepheye bölündüğü kaydediliyor.
Haberde, “Daha önce kamuoyuna bildirilmemiş olan Beyaz Saray toplantıları, Biden'ın başkanlığının en büyük dış politika krizini yönetme biçiminin, disiplinli ve uyumlu bir operasyon yürütmekle övünen Beyaz Saray'ı nasıl böldüğünün altını çiziyor” ifadelerine yer verildi.
Gazete, Biden'ın iktidarda olduğu üç yıl boyunca Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın Amerikan yönetimini diğer konulardan daha fazla endişelendirdiğini de vurguluyor.
Yakın zamanda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Beyaz Saray'ın Gazze Şeridi'ne yönelik politikası nedeniyle Dışişleri Bakanlığı içinde görüş ayrılıkları olduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.
CNN televizyonu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çalışanlarına gönderilen e-postaya atıfta bulunarak verdiği haberde bakanlık çalışanlarının Beyaz Saray'ın Gazze politikasından
memnun olmadığını gözler önüne serdi.
Blinken'ın Başkan Joe Biden
yönetiminin İsrail-Filistin çatışmasına yaklaşımı konusunda Dışişleri Bakanlığı içinde görüş ayrılıkları olduğunu itiraf ettiğini vurgulayan CNN, Blinken'ın "Bakanlıktaki bazı kişiler, bağlı olduğumuz yaklaşımları kabul etmeyebilir ya da daha iyisini yapabileceğimizi düşünebilir
" şeklindeki sözlerini aktardı.
CNN'e göre Blinken, bu görüş ayrılıklarını tartışmak için Washington'da forumlar düzenlendiğini ve dünyanın dört bir yanındaki ABD misyonlarında geri bildirim ve fikir almak amacıyla 'samimi tartışmalar' yapıldığını söyledi.
Blinken, Filistinli sivillerin acılarını azaltmak için çok daha fazlasının yapılması gerektiğini de ifade etti.
Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı çalışanlarının Başkan Joe Biden'ın İsrail-Filistin çatışmasında izlediği politikayı sert şekilde eleştirdiği
basına yansımıştı.