https://sputniknews.com.tr/20231119/abd-bati-seriadaki-filistinlilere-baski-yapan-israillileri-cezalandirabilir-1077546235.html
ABD, Batı Şeria'daki Filistinlilere baskı yapan İsraillileri cezalandırabilir
ABD, Batı Şeria'daki Filistinlilere baskı yapan İsraillileri cezalandırabilir
İsrail’in ‘yalnızca Hamas’ı yok etmek amacıyla Gazze Şeridi’ne saldırdığı’ iddiaları, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarının... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T10:10+0300
2023-11-19T10:10+0300
2023-11-19T10:10+0300
israil- filistin çatışması
israil
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gazze
gazze şeridi
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ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, Beyaz Saray’daki yazışmaları sızdıran Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Batı Şeria'da Filistinlilere baskı yapan İsrailli yerleşimciler cezalandırmak amacıyla yaptırım hazırlanması emri verdiğini yazdı.Haberde, “Biden, üst düzey yetkililere, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran ve onları yerinden eden aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik vize yasakları ve yaptırımlar hazırlamaları talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.Kaynaklardan alınan bilgiye göre Biden'ın talimatları, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da bulunduğu üst düzey yetkililere gönderilirken, yaptırımlar, ‘Batı Şeria'da güvenliği veya istikrarı baltalayan’ faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan kişi ve kuruluşları hedef alacak.Filistin Devlet Başkanı'ndan, Biden'a ‘herekete geçme’ çağrısıSabah saatlerinde İsrail askerlerinin Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdüğü bildirilmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden'ı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırmıştı.Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için de acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunurken şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20231116/bm-ateskes-saglanmazsa-gazzedeki-savas-soykirima-donusebilir-1077472883.html
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filistin son dakika, netanyahu, israil son dakika, israil başbakanı, gazze son durum, israil hastane bombaladı, hastane bombalandı, israil hastane saldırısı, israil, türkiye, pentagon, birleşmiş milletler, biden, batı şeria
ABD, Batı Şeria'daki Filistinlilere baskı yapan İsraillileri cezalandırabilir
İsrail’in ‘yalnızca Hamas’ı yok etmek amacıyla Gazze Şeridi’ne saldırdığı’ iddiaları, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarının arttırmasıyla giderek çürütülürken, ABD Başkanı Biden’ın Filistinlilere baskı yapan İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım hazırlanması emri verdiği iddia edildi.
ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, Beyaz Saray’daki yazışmaları sızdıran Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Batı Şeria'da Filistinlilere baskı yapan İsrailli yerleşimciler cezalandırmak amacıyla yaptırım hazırlanması emri verdiğini yazdı.
Haberde, “Biden, üst düzey yetkililere, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran ve onları yerinden eden aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik vize yasakları ve yaptırımlar hazırlamaları talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.
Kaynaklardan alınan bilgiye göre Biden'ın talimatları, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da bulunduğu üst düzey yetkililere gönderilirken, yaptırımlar, ‘Batı Şeria'da güvenliği veya istikrarı baltalayan’ faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan kişi ve kuruluşları hedef alacak.
Filistin Devlet Başkanı'ndan, Biden'a ‘herekete geçme’ çağrısı
Sabah saatlerinde İsrail askerlerinin Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdüğü bildirilmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden'ı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırmıştı.
Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için de acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunurken şunları kaydetti:
"Sahip olduğu uluslararası konum ve İsrail makamlarına etki etme gücünden ötürü özel sorumluluğu olan Biden'e sesleniyorum. Sizi (Biden), taşıdığınız resmi ve insani sıfatınızla, bu insani felaketi hatta masum halkımıza karşı işlenen soykırımı durdurmaya ve abluka altındaki halkımıza yardım etmeye çağırıyorum. Böyle bir soykırım, nefsi müdafaa olabilir mi? Bu, ceza gerektiren bir savaş suçudur. Halkımıza dönük öldürme ve yıkım, insan kapasitesinin üstündedir."