https://sputniknews.com.tr/20231119/abd-bati-seriadaki-filistinlilere-baski-yapan-israillileri-cezalandirabilir-1077546235.html

ABD, Batı Şeria'daki Filistinlilere baskı yapan İsraillileri cezalandırabilir

ABD, Batı Şeria'daki Filistinlilere baskı yapan İsraillileri cezalandırabilir

İsrail’in ‘yalnızca Hamas’ı yok etmek amacıyla Gazze Şeridi’ne saldırdığı’ iddiaları, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarının... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T10:10+0300

2023-11-19T10:10+0300

2023-11-19T10:10+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

batı şeria

abd

joe biden

yaptırım

washington dc

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ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, Beyaz Saray’daki yazışmaları sızdıran Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın Batı Şeria'da Filistinlilere baskı yapan İsrailli yerleşimciler cezalandırmak amacıyla yaptırım hazırlanması emri verdiğini yazdı.Haberde, “Biden, üst düzey yetkililere, Batı Şeria'daki Filistinlilere saldıran ve onları yerinden eden aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimcilere yönelik vize yasakları ve yaptırımlar hazırlamaları talimatını verdi” ifadelerine yer verildi.Kaynaklardan alınan bilgiye göre Biden'ın talimatları, aralarında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da bulunduğu üst düzey yetkililere gönderilirken, yaptırımlar, ‘Batı Şeria'da güvenliği veya istikrarı baltalayan’ faaliyetlere doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan kişi ve kuruluşları hedef alacak.Filistin Devlet Başkanı'ndan, Biden'a ‘herekete geçme’ çağrısıSabah saatlerinde İsrail askerlerinin Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdüğü bildirilmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Biden'ı, Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkına karşı işlenen soykırımı durdurmak için acil müdahaleye çağırmıştı.Abbas, Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının durması için de acilen harekete geçilmesi çağrısında bulunurken şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231116/bm-ateskes-saglanmazsa-gazzedeki-savas-soykirima-donusebilir-1077472883.html

israil

gazze

gazze şeridi

batı şeria

abd

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