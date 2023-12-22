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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231222/israilin-eilat-limani-husi-saldirilarinin-ardindan-faaliyetlerimiz-yuzde-85-azaldi-1078707059.html
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T02:02+0300
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İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Eilat Limanı Genel Müdürü Golber, "Kızıldeniz'de Husi saldırılarının başlamasından bu yana Eilat Limanının faaliyeti yüzde 85 azaldı" dedi.Haberde başka detaya yer verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/pentagon-kizildenizde-husilere-karsi-kurulan-deniz-koalisyonu-savunma-ve-devriye-amacli-1078706823.html
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İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı

02:02 22.12.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDİsrail bayrak Gazze
İsrail bayrak Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana limanın faaliyetinin yüzde 85 azaldığını belirtti.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Eilat Limanı Genel Müdürü Golber, "Kızıldeniz'de Husi saldırılarının başlamasından bu yana Eilat Limanının faaliyeti yüzde 85 azaldı" dedi.
Haberde başka detaya yer verilmedi.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Pentagon: Kızıldeniz'de Husilere karşı kurulan deniz koalisyonu savunma ve devriye amaçlı
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