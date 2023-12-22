https://sputniknews.com.tr/20231222/israilin-eilat-limani-husi-saldirilarinin-ardindan-faaliyetlerimiz-yuzde-85-azaldi-1078707059.html
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere... 22.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-22T02:02+0300
2023-12-22T02:02+0300
2023-12-22T02:02+0300
israil- filistin çatışması
eilat
husi
husiler
husiler
husiler
husiler hareketi
israil
israil savunma bakanlığı
israil-filistin
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İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Eilat Limanı Genel Müdürü Golber, "Kızıldeniz'de Husi saldırılarının başlamasından bu yana Eilat Limanının faaliyeti yüzde 85 azaldı" dedi.Haberde başka detaya yer verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231222/pentagon-kizildenizde-husilere-karsi-kurulan-deniz-koalisyonu-savunma-ve-devriye-amacli-1078706823.html
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eilat, husi, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
eilat, husi, husiler, husiler, husiler, husiler hareketi, israil, israil savunma bakanlığı, israil-filistin, gazze, gazze şeridi
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
İsrail'in güneyindeki Eilat Limanı Genel Müdürü Gideon Golber, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de kendileriyle bağlantılı veya işbirliği içinde olan gemilere yönelik saldırılarının başlamasından bu yana limanın faaliyetinin yüzde 85 azaldığını belirtti.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Eilat Limanı Genel Müdürü Golber, "Kızıldeniz'de Husi saldırılarının başlamasından bu yana Eilat Limanının faaliyeti yüzde 85 azaldı" dedi.
Haberde başka detaya yer verilmedi.