https://sputniknews.com.tr/20231209/filistin-devlet-baskani-abbas-abd-veto-karari-ile-gazzedeki-savas-suclarinin-ortagi-oldu-1078249388.html

Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD veto kararı ile Gazze'deki savaş suçlarının ortağı oldu

Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD veto kararı ile Gazze'deki savaş suçlarının ortağı oldu

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin vetosunun kendisini Gazze'deki savaş suçlarının 'suç ortağı' haline getirdiğini söyledi 09.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-09T15:59+0300

2023-12-09T15:59+0300

2023-12-09T15:59+0300

israil- filistin çatışması

mahmud abbas

muhammed iştiyye

riyad mansur

hamas

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

abd

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Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, dün BM Güvenlik Konseyi'nin özel bir toplantısında acil ateşkes çağrısında bulunan bir kararı veto eden ABD'nin Gazze Şeridi'nde çocukların "kanının dökülmesinden sorumlu olduğunu" söyledi.Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başkan, Amerika'nın tutumunu saldırgan ve ahlaksız, tüm insani ilke ve değerlerin açık bir ihlali olarak nitelendirdi. Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların kanının dökülmesinden ABD'yi sorumlu tuttu" denildi.Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye de vetonun "bir rezalet ve işgalci devlete katliam, yıkım ve yerinden etme için verilen bir başka açık çek" olduğunu söyledi.Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur BMGK'ya yaptığı açıklamada oylama sonucunun 'felaket' olduğunu söyleyerek, "Eğer Filistin halkının yok edilmesine ve yerinden edilmesine karşıysanız bu savaşa karşı durmalısınız. Eğer desteklerseniz, niyetiniz ne olursa olsun bu yıkım ve yerinden edilmeye olanak sağlamış olursunuz. Milyonlarca Filistinlinin hayatı tehlikede. Her biri kutsaldır ve kurtarılmaya değerdir" sözlerini kaydetti.Mansur, vetonun ardından yaptığı konuşmada, “Bu, Güvenlik Konseyi için korkunç bir gün” ifadesini kullanarak “Bu sonucu reddediyoruz ve bu menfur vahşeti durdurmak için her türlü meşru yola başvurmaya devam edeceğiz” diyen Mansur, ABD’nin vetosu için de “İnsan hayatını, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit eden bu ciddi kriz karşısında Güvenlik Konseyi'nin şu ana kadar net sorumluluklarını yerine getirmesi engellendi” dedi.Mansur, veto kararı ile savaş suçlularına, suçlarını devam ettirmeleri için daha fazla süre tanındığını vurgulayarak “Yarın bu saatlerde yüzlerce insan öldürülecek. Sonra da yüzlerce ve binlercesi. Çocuklar yanlışlıkla değil, kasıtlı olarak öldürülecek, yetim kalacak, yaralanacak, ömür boyu sakat kalacak” şeklinde konuştu.Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de, ABD'nin BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını vetosuna ilişkin Telegram hesabından yazılı açıklama yaptı.Washington'un, Güvenlik Konseyinde Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısına karşı veto kullanmasını şiddetle kınayan Rişk, "Bunun ahlak ve insanlık dışı bir tutum olduğunu düşünüyoruz. ABD'nin ateşkes kararının çıkmasını engellemesi, işgalci İsrail'in halkımızı öldürülmesine doğrudan katılım ve daha fazla katliam ve soykırım yapılması için bir çağrıdır" açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231208/abd-bmgkde-gazzede-acilen-insani-ateskes-talep-edilen-karar-tasarisini-veto-etti-1078238104.html

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mahmud abbas, muhammed iştiyye, riyad mansur, hamas, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, abd, veto, birleşmiş milletler (bm)