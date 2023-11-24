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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/bidendan-esir-takasi-aciklamasi-bu-sadece-bir-baslangic-ama-su-ana-kadar-her-sey-yolunda-gitti-1077763646.html
Biden'dan 'esir takası' açıklaması: Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti
Biden'dan 'esir takası' açıklaması: Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bugün başlayan esir takasına dair "Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti." dedi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T23:44+0300
2023-11-24T23:44+0300
israil- filistin çatışması
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Biden, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu esir takası ve insani ara için bir dizi temaslar yürüttüklerine işaret ederek bu süreçteki rollerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.İnsani aranın ilk günündeki esir takaslarını olumlu bulduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Biden, sonraki günlerde onlarca esirin daha serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.Biden, ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle temas halinde olduğunu belirtti.İnsani ara Gazze'ye insani yardımlar için fırsatBaşkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.Biden, ABD'nin Ortadoğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.Biden'dan iki devletli çözüm vurgusuOrtadoğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.Biden ayrıca, İsrail'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takasıİsrail ile yapılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Hamas, İsrailli 13 esiri serbest bırakırken İsrail ise hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esiri serbest bıraktı.İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20231124/canli--hamas-ile-israil-arasindaki-4-gunluk-anlasma-yururluge-girdi-1077735383.html
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Biden'dan 'esir takası' açıklaması: Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti

23:44 24.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında bugün başlayan esir takasına dair "Bu sadece bir başlangıç ama şu ana kadar her şey yolunda gitti." dedi.
Biden, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu esir takası ve insani ara için bir dizi temaslar yürüttüklerine işaret ederek bu süreçteki rollerinden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya teşekkür etti.
İnsani aranın ilk günündeki esir takaslarını olumlu bulduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini kaydeden Biden, sonraki günlerde onlarca esirin daha serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.
Biden, ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması için çalıştıklarını vurgulayarak, bunun için Katar, Mısır ve İsrail liderleriyle temas halinde olduğunu belirtti.

İnsani ara Gazze'ye insani yardımlar için fırsat

Başkan Biden, çatışmalara insani ara verilmesinin Gazze'deki sivillerin ihtiyaç duyduğu gıda, ilaç, su ve yakıtın ulaştırılması için fırsat olduğunu dile getirdi.
Biden, ABD'nin Ortadoğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ile insani yardımlarla ilgili görüştüğünü ve gelişmeleri yakından takip ettiğini vurguladı.

Biden'dan iki devletli çözüm vurgusu

Ortadoğu'daki bu şiddet döngüsünün sonlandırılması gerektiğini söyleyen Biden, "İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onurla yan yana yaşayabilecekleri iki devletli çözümü sürdürme kararlılığımızı yenilememiz gerekiyor." diye konuştu.
Biden ayrıca, İsrail'in saldırılarının ne kadar süreceğini bilmediğine, Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde "sivil kayıpların azaltılmasına odaklanması konusunda cesaretlendirdiğini" belirtti.

İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası

İsrail ile yapılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Hamas, İsrailli 13 esiri serbest bırakırken İsrail ise hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esiri serbest bıraktı.
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, Kızılhaç'a aile araçla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
CANLI | Hamas-İsrail arasında rehine takası başladı: 13 İsrailli ve 39 Filistinli serbest bırakıldı
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