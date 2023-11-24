CANLI | Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük anlaşma yürürlüğe girdi

Gazzeli doktor: Hastanelerde silahlı kişiler saklanmıyor

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 13 yıldır çalışan Sakir Samir adlı doktor, bölgedeki hastanelerde silahlı kişilerin saklanmadığını, sadece barışçıl kişilerin, personelin ve sivil teçhizatın bulunduğunu belirtti.



Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağıyla Domodedovo Havalimanı'na getirilen kişiler arasında yer alan Samir, hastanelerde silahlı kişilerin bulunmadığını kaydederek "İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ne girdi, bir şey buldu mu?" ifadelerini kullandı.



7 Ekim'den bu yana top ve füzelerin hedefinde kalan Al Avda Hastanesi de dahil Gazze'nin farklı hastanelerinde 13 yıldır görev yaptığını kaydeden Samir, elektrik, yakıt, güneş enerjisi bulunmadığını ve ameliyatların narkoz olmadan yapıldığını vurguladı.