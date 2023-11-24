CANLI | Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük anlaşma yürürlüğe girdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Özgürlük Partisi'nin lideri özgürlüklere karşı'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Erol Şahin: Otomobil fiyatları Şubat'ta yüzde 10 artacak
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Canan Dağdeviren, ilham veren 100 kadın listesinde
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de ateşkes ne anlama geliyor?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye açıklaması: İsrail’in nükleer silahlarının denetimine dair bir başvuru gelmedi
17:46
1 dk
SESLİ HABER
Anket: Amerikalıların yarısı ABD'nin Ukrayna'ya yardımını ‘aşırı’ buluyor
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Rusya, 'Amiral Grigoroviç' fırkateynini Doğu Akdeniz'e konuşlandırdı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Orban, Kiev'e yardımı engellemekle tehdit etti’
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus bilimciler Antarktika’da rekor düzeyde sebze hasadı topladı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: AB VE NATO, Sovyet asker anıtlarının yıkılmasını destekliyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Rus uçak üreticisinden ‘savaş uçakları’ açıklaması
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Uluslararası ilişkiler uzmanı: Biden’ın makalesi güldürmekten öteye gitmiyor
19:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dünyada aşırı sağı güçlendiren dinamikler
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/canli--hamas-ile-israil-arasindaki-4-gunluk-anlasma-yururluge-girdi-1077735383.html
CANLI | Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük anlaşma yürürlüğe girdi
CANLI | Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük anlaşma yürürlüğe girdi
Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma, bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08:00) yürürlüğe girdi. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T09:22+0300
2023-11-24T10:28+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
rehine
rehine krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077735459_0:0:2835:1595_1920x0_80_0_0_946333544def081f2fa6127ba64e4742.jpg
israil
filistin
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/18/1077735459_248:0:2768:1890_1920x0_80_0_0_37eea28ac75c0a228dc0dba2be638f23.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, rehine, rehine krizi, новый онлайн для белой редактуры
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, rehine, rehine krizi, новый онлайн для белой редактуры
İsrail’in Gazze’ye saldırılarını 4 günlüğüne durdurması beklenen insani ara başladı - Sputnik Türkiye

CANLI | Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük anlaşma yürürlüğe girdi

09:22 24.11.2023 (güncellendi: 10:28 24.11.2023)
Abone ol
Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma, bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08:00) yürürlüğe girdi.
Anlaşmaya göre çatışmalara yönelik insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

Anlaşmanın geçerli olduğu her gün boyunca 200 insani yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne girecek.
Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre anlaşma uyarınca ilk sivil rehine grubunun bugün saat 16.00 civarında serbest bırakılması bekleniyor.
İlk grupta 13 kadın ve çocuğun yer aldığını bildiren bakanlık, 4 gün içinde 50 rehinenin serbest bırakılacağını ve bu süreçte geri kalan rehineler hakkında bilgi toplanacağını ifade etmişti.
Hamas Dış İlişkiler Birimi Şefi Basem Naim, Katar, Mısır ve ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin garantörleri olduğunu belirtmişti.
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
10:30 24.11.2023
Gazzeli doktor: Hastanelerde silahlı kişiler saklanmıyor
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 13 yıldır çalışan Sakir Samir adlı doktor, bölgedeki hastanelerde silahlı kişilerin saklanmadığını, sadece barışçıl kişilerin, personelin ve sivil teçhizatın bulunduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağıyla Domodedovo Havalimanı'na getirilen kişiler arasında yer alan Samir, hastanelerde silahlı kişilerin bulunmadığını kaydederek "İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ne girdi, bir şey buldu mu?" ifadelerini kullandı.

7 Ekim'den bu yana top ve füzelerin hedefinde kalan Al Avda Hastanesi de dahil Gazze'nin farklı hastanelerinde 13 yıldır görev yaptığını kaydeden Samir, elektrik, yakıt, güneş enerjisi bulunmadığını ve ameliyatların narkoz olmadan yapıldığını vurguladı.
10:13 24.11.2023
İsrail: Hamas Donanma Komutanı Celala öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen operasyonda Hamas Donanma Komutanı Amar Ebu Celala'nın öldürüldüğünü açıkladı.

IDF, "Amar Ebu Celala, Hamas Donanma Komutanıydı ve IDF tarafından önlenen, denizden düzenlenen birkaç terör saldırısının organizasyonunda yer aldı" ifadelerini kullandı.

IDF, operasyon sırasında Hamas Donanması'nda görevli bir subayın daha öldürüldüğünü de ekledi
10:13 24.11.2023
İsrail uçakları Gazze semalarında broşür dağıttı: 'Kuzeye dönmeyin'
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı uçakların 4 günlük ateşkesin başladığı Gazze Şeridi üzerinde broşürler bırakarak bölge sakinlerine kuzeye dönmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

Filistin hükümetinin yerinden edilen kişilere ateşkes başladıktan sonra evlerine dönme çağrısı yaptığını anımsatan Times of Israel gazetesi, IDF'nin Gazze sakinlerine aksi yönde çağrı yaptığını aktardı.

Gazetenin haberine göre, yürürlüğe giren 4 günlük ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyinin çatışma bölgesi olarak kalmaya devam ettiğini belirten IDF, Gazze sakinlerine kuzey kesimindeki evlerine dönmemelerini tavsiye etti
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала