CANLI | Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük anlaşma yürürlüğe girdi

Hamas ile İsrail arasında varılan anlaşma, bu sabah yerel saatle 07.00'de (TSİ 08:00) yürürlüğe girdi.
Anlaşmaya göre çatışmalara yönelik insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.
İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.
Anlaşmanın geçerli olduğu her gün boyunca 200 insani yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne girecek.
Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre anlaşma uyarınca ilk sivil rehine grubunun bugün saat 16.00 civarında serbest bırakılması bekleniyor.
İlk grupta 13 kadın ve çocuğun yer aldığını bildiren bakanlık, 4 gün içinde 50 rehinenin serbest bırakılacağını ve bu süreçte geri kalan rehineler hakkında bilgi toplanacağını ifade etmişti.
Hamas Dış İlişkiler Birimi Şefi Basem Naim, Katar, Mısır ve ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani ateşkesin garantörleri olduğunu belirtmişti.
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10:30 24.11.2023
Gazzeli doktor: Hastanelerde silahlı kişiler saklanmıyor
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 13 yıldır çalışan Sakir Samir adlı doktor, bölgedeki hastanelerde silahlı kişilerin saklanmadığını, sadece barışçıl kişilerin, personelin ve sivil teçhizatın bulunduğunu belirtti.
Gazze Şeridi'nden tahliye edilen ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın uçağıyla Domodedovo Havalimanı'na getirilen kişiler arasında yer alan Samir, hastanelerde silahlı kişilerin bulunmadığını kaydederek "İsrail askerleri Şifa Hastanesi'ne girdi, bir şey buldu mu?" ifadelerini kullandı.
7 Ekim'den bu yana top ve füzelerin hedefinde kalan Al Avda Hastanesi de dahil Gazze'nin farklı hastanelerinde 13 yıldır görev yaptığını kaydeden Samir, elektrik, yakıt, güneş enerjisi bulunmadığını ve ameliyatların narkoz olmadan yapıldığını vurguladı.
10:13 24.11.2023
İsrail: Hamas Donanma Komutanı Celala öldürüldü
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen operasyonda Hamas Donanma Komutanı Amar Ebu Celala'nın öldürüldüğünü açıkladı.
IDF, "Amar Ebu Celala, Hamas Donanma Komutanıydı ve IDF tarafından önlenen, denizden düzenlenen birkaç terör saldırısının organizasyonunda yer aldı" ifadelerini kullandı.
IDF, operasyon sırasında Hamas Donanması'nda görevli bir subayın daha öldürüldüğünü de ekledi
10:13 24.11.2023
İsrail uçakları Gazze semalarında broşür dağıttı: 'Kuzeye dönmeyin'
İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) bağlı uçakların 4 günlük ateşkesin başladığı Gazze Şeridi üzerinde broşürler bırakarak bölge sakinlerine kuzeye dönmemeleri yönünde çağrıda bulundu.
Filistin hükümetinin yerinden edilen kişilere ateşkes başladıktan sonra evlerine dönme çağrısı yaptığını anımsatan Times of Israel gazetesi, IDF'nin Gazze sakinlerine aksi yönde çağrı yaptığını aktardı.
Gazetenin haberine göre, yürürlüğe giren 4 günlük ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyinin çatışma bölgesi olarak kalmaya devam ettiğini belirten IDF, Gazze sakinlerine kuzey kesimindeki evlerine dönmemelerini tavsiye etti