https://sputniknews.com.tr/20231030/israilin-turk-filistin-dostluk-hastanesine-yonelik-saldirisiyla-ilgili-disislerinden-aciklama-1076900607.html
İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "En şiddetli biçimde kınıyoruz, söz... 30.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-30T22:34+0300
2023-10-30T22:34+0300
2023-10-30T22:44+0300
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu."İsrail’in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:
https://sputniknews.com.tr/20231030/bakan-kocadan-turk-filistin-dostluk-hastanesinin-vurulmasina-iliskin-aciklama-1076899049.html
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dışişleri bakanlığı, son dakika, gazze, hastane, israil-filistin, israil
İsrail’in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yönelik saldırısıyla ilgili Dışişleri'nden açıklama
22:34 30.10.2023 (güncellendi: 22:44 30.10.2023) Abone ol
İsrail’in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "En şiddetli biçimde kınıyoruz, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.
"İsrail’in bugün (30 Ekim) Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz" denilen açıklamada şunlar ifade edildi:
" Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir."