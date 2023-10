https://sputniknews.com.tr/20231030/bakan-kocadan-turk-filistin-dostluk-hastanesinin-vurulmasina-iliskin-aciklama-1076899049.html

Bakan Koca'dan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin vurulmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin bombalanmasına ilişkin açıklamasında, "Ülkemizin Gazze’de kurduğu kanser hastanesinin hizmetine... 30.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-30T21:33+0300

2023-10-30T21:33+0300

2023-10-30T22:32+0300

türkiye

fahrettin koca

gazze

gazze şeridi

hastane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0d/1064543421_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_13d16104866767fe5d05b6fcdfa5cf39.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesini bombalamasına ilişkin açıklama yaptı.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de Türkiye tarafından yapılmış olan Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin etrafının dün saat 23.00 civarında yoğun şekilde bombalandığını belirtti.Hastanenin odalarına şarapnel parçaları düştüğü, su borularının patladığı, akaryakıtın tükenmek üzere olduğu, elektriğin her an kesilebileceği bilgisini aldıklarını bildiren Koca, hastanenin bir yöneticisiyle iletişim kuran bir uzmanın, 3. katın bombardımandan isabet aldığını, fakat muhtemel bir saldırı sebebiyle daha önceden boşaltıldığı için can kaybı yaşanmadığını ifade ettiğini aktardı.Tedbir alınmasaydı can kaybının kaçınılmaz olacağına işaret eden Koca, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231030/afaddan-gazzede-vurulan-binalara-iliskin-aciklama-1076895296.html

türkiye

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler