https://sputniknews.com.tr/20231219/iran-devrim-muhafizlari-mescid-i-aksa-tufani-kuresel-ve-bolgesel-anlamda-buyuk-olaylarin-baslangici-1078598049.html
İran Devrim Muhafızları: Mescid-i Aksa Tufanı küresel ve bölgesel anlamda büyük olayların başlangıcı
İran Devrim Muhafızları: Mescid-i Aksa Tufanı küresel ve bölgesel anlamda büyük olayların başlangıcı
Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, Gazze Şeridi'nde işlenen suçların sadece Siyonistleri değil, Amerikalıları da yok edeceğini... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T11:49+0300
2023-12-19T11:49+0300
2023-12-19T11:49+0300
israil- filistin çatışması
iran
emir ali hacızade
iran devrim muhafızları
iran devrim muhafızları hava-uzay kuvvetleri
israil
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siyonist
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Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu dünyada ve bölgede büyük olayların başlangıcıdır ve Siyonist oluşumun çöküşüne neden olmuştur" dedi.Operasyonun dördüncü gününden bu yana Amerikalıların saha komutanlığını devraldığını vurgulayan Hacızade, "BM kararını veto ettiler ve savaşın sona ermesine izin vermediler, tüm bu suçların arkasında Amerika var ve kendilerini uzaklaştıramıyorlar ve bu suç onları da öldürecek" dedi.Hacızade açıklamasının devamında şu sözleri dile getirdi:Gazze Savaşı'nın birçok gerçeği ortaya çıkardığını, Amerikan ve Siyonist suçların derinliğini tüm dünyanın gözü önünde gözler önüne serdiğini vurgulayan Hacızade açıklamasında, 1967'de 3 Arap ordusunu mağlup eden 'Siyonist varlığın' Filistinli bir hizip karşısında 70 gün çaresiz kaldığını tüm dünyanın izlediğini' dile getirdi. Hacızade ayrıca açıklamasında şu sözleri kaydetti: Hacızade açıklamasını, "Bugün sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir gücüz" cümlesiyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/iran-israilin-gazze-seridine-hakim-olmasina-izin-vermeyecegiz-1077490036.html
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iran, emir ali hacızade, iran devrim muhafızları, iran devrim muhafızları hava-uzay kuvvetleri, israil, abd, siyonist
iran, emir ali hacızade, iran devrim muhafızları, iran devrim muhafızları hava-uzay kuvvetleri, israil, abd, siyonist
İran Devrim Muhafızları: Mescid-i Aksa Tufanı küresel ve bölgesel anlamda büyük olayların başlangıcı
Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, Gazze Şeridi'nde işlenen suçların sadece Siyonistleri değil, Amerikalıları da yok edeceğini belirterek Mescid-i Aksa Tufanı operasyonunun dünyada ve bölgede büyük olayların başlangıcı olduğunu dile getirdi.
Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu dünyada ve bölgede büyük olayların başlangıcıdır ve Siyonist oluşumun çöküşüne neden olmuştur" dedi.
Operasyonun dördüncü gününden bu yana Amerikalıların saha komutanlığını devraldığını vurgulayan Hacızade, "BM kararını veto ettiler ve savaşın sona ermesine izin vermediler, tüm bu suçların arkasında Amerika var ve kendilerini uzaklaştıramıyorlar ve bu suç onları da öldürecek" dedi.
Hacızade açıklamasının devamında şu sözleri dile getirdi:
Mescid-i Aksa Tufanı Operasyonu dünyada ve bölgede büyük olayların başlangıcıdır ve bu yenilgi sadece Siyonist oluşum için değil Amerika için de bir yenilgidir. Direniş Ekseni, ABD'nin geçmişte olduğu gibi bir lideri devirip filo ve savaş gemileri getirerek bir bölgeyi işgal edemeyeceği kadar büyüktür. O dönem geçti, bu yöntemle varlıklarını sürdüremezler, böyle devam ederlerse kaçınılmaz olarak Amerika'nın çöküşüne tanık olacağız, artık Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını kullanarak bir Siyonist grubu koruyamıyorlar.
Gazze Savaşı'nın birçok gerçeği ortaya çıkardığını, Amerikan ve Siyonist suçların derinliğini tüm dünyanın gözü önünde gözler önüne serdiğini vurgulayan Hacızade açıklamasında, 1967'de 3 Arap ordusunu mağlup eden 'Siyonist varlığın' Filistinli bir hizip karşısında 70 gün çaresiz kaldığını tüm dünyanın izlediğini' dile getirdi.
Hacızade ayrıca açıklamasında şu sözleri kaydetti:
Nil ile Fırat arasını işgal etmeleri gerektiğini söyleyen ve İran nükleer silahına saldıracaklarını söyleyen Siyonistler şimdi militan bir hiziple karşı karşıya kalıyorlar. Savaş onlar için kader savaşı haline geldi ve bu onların kaderlerinin tehdit altında olduğu anlamına geliyor.
Hacızade açıklamasını, "Bugün sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir gücüz" cümlesiyle sonlandırdı.