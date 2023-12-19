https://sputniknews.com.tr/20231219/iran-devrim-muhafizlari-mescid-i-aksa-tufani-kuresel-ve-bolgesel-anlamda-buyuk-olaylarin-baslangici-1078598049.html

İran Devrim Muhafızları: Mescid-i Aksa Tufanı küresel ve bölgesel anlamda büyük olayların başlangıcı

İran Devrim Muhafızları: Mescid-i Aksa Tufanı küresel ve bölgesel anlamda büyük olayların başlangıcı

Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Hacızade, Gazze Şeridi'nde işlenen suçların sadece Siyonistleri değil, Amerikalıları da yok edeceğini... 19.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-19T11:49+0300

2023-12-19T11:49+0300

2023-12-19T11:49+0300

israil- filistin çatışması

iran

emir ali hacızade

iran devrim muhafızları

iran devrim muhafızları hava-uzay kuvvetleri

israil

abd

siyonist

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Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, "Mescid-i Aksa Tufanı operasyonu dünyada ve bölgede büyük olayların başlangıcıdır ve Siyonist oluşumun çöküşüne neden olmuştur" dedi.Operasyonun dördüncü gününden bu yana Amerikalıların saha komutanlığını devraldığını vurgulayan Hacızade, "BM kararını veto ettiler ve savaşın sona ermesine izin vermediler, tüm bu suçların arkasında Amerika var ve kendilerini uzaklaştıramıyorlar ve bu suç onları da öldürecek" dedi.Hacızade açıklamasının devamında şu sözleri dile getirdi:Gazze Savaşı'nın birçok gerçeği ortaya çıkardığını, Amerikan ve Siyonist suçların derinliğini tüm dünyanın gözü önünde gözler önüne serdiğini vurgulayan Hacızade açıklamasında, 1967'de 3 Arap ordusunu mağlup eden 'Siyonist varlığın' Filistinli bir hizip karşısında 70 gün çaresiz kaldığını tüm dünyanın izlediğini' dile getirdi. Hacızade ayrıca açıklamasında şu sözleri kaydetti: Hacızade açıklamasını, "Bugün sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir gücüz" cümlesiyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20231117/iran-israilin-gazze-seridine-hakim-olmasina-izin-vermeyecegiz-1077490036.html

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iran, emir ali hacızade, iran devrim muhafızları, iran devrim muhafızları hava-uzay kuvvetleri, israil, abd, siyonist