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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/iran-israilin-gazze-seridine-hakim-olmasina-izin-vermeyecegiz-1077490036.html
İran: İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin vermeyeceğiz
İran: İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin vermeyeceğiz
İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kaani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin verilmeyeceğini söyledi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T13:25+0300
2023-11-17T13:25+0300
israil- filistin çatışması
ismail kaani
izzettin el kassam tugayları
iran devrim muhafızları kudüs gücü
iran devrim muhafızları
iran
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Filistinli grup Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Telegram kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Muhammed Deyf'e gönderdiği bir mesajı yayımladı. Mesajda Deyf'i 'yaşayan bir şehit' olarak nitelendiren Kaani, El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı El Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'in 'örümcek ağından daha zayıf' olduğunu ve Filistinli grubun 'inisiyatif ve yenilik' kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.Yayımlanan mesajda, "Kudüs'teki kardeşlerinizin ve direniş ekseninin bu vahşi düşmanınve onun arkasındakilerin Gazze'yi ve onun sadık kahraman sakinlerini tekeline almasına, Gazze ve Filistin'deki kirli hedeflerine ulaşmasını engellemesine izin vermeyeceğinden emin olun" ifadelerinin yer aldığını dile getirildi.Kaani'nin gönderdiği mesajda ayrıca İran'ın 'ahdi, inanç ve kardeşlik yükümlülüklerini' yeniden teyit ettiğini ve direnişe verdiği desteğin bir parçası olarak 'bu tarihi savaşta yapması gereken her şeyi' yapacağını garanti ettiğini yazdığını vurgulandı.Söz konusu mesajda Kaani'nin, "Şahsım ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğindeki kardeşleriniz adına size, tüm savaşçılara ve tüm Filistin halkına bu muzaffer zafer ve bu Siyonist varlığa karşı mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar için diliyorum" dediği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231014/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-direnis-cephesi-tum-muhtemel-senaryolara-hazir-1076322865.html
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ismail kaani, izzettin el kassam tugayları, iran devrim muhafızları kudüs gücü, iran devrim muhafızları, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil
ismail kaani, izzettin el kassam tugayları, iran devrim muhafızları kudüs gücü, iran devrim muhafızları, iran, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, hamas, israil

İran: İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin vermeyeceğiz

13:25 17.11.2023
© Fotoğraf : IRNAABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani
ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani'nin yerine Kudüs Gücü Komuntanı olarak Tuğgeneral İsmail Kaani - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2023
© Fotoğraf : IRNA
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kaani, İsrail'in Gazze Şeridi'ne hakim olmasına izin verilmeyeceğini söyledi.
Filistinli grup Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Telegram kanalı, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin Muhammed Deyf'e gönderdiği bir mesajı yayımladı.
Mesajda Deyf'i 'yaşayan bir şehit' olarak nitelendiren Kaani, El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı El Aksa Tufanı Operasyonu'nun İsrail'in 'örümcek ağından daha zayıf' olduğunu ve Filistinli grubun 'inisiyatif ve yenilik' kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladığını söyledi.
Yayımlanan mesajda, "Kudüs'teki kardeşlerinizin ve direniş ekseninin bu vahşi düşmanınve onun arkasındakilerin Gazze'yi ve onun sadık kahraman sakinlerini tekeline almasına, Gazze ve Filistin'deki kirli hedeflerine ulaşmasını engellemesine izin vermeyeceğinden emin olun" ifadelerinin yer aldığını dile getirildi.
Kaani'nin gönderdiği mesajda ayrıca İran'ın 'ahdi, inanç ve kardeşlik yükümlülüklerini' yeniden teyit ettiğini ve direnişe verdiği desteğin bir parçası olarak 'bu tarihi savaşta yapması gereken her şeyi' yapacağını garanti ettiğini yazdığını vurgulandı.
Söz konusu mesajda Kaani'nin, "Şahsım ve İran İslam Cumhuriyeti liderliğindeki kardeşleriniz adına size, tüm savaşçılara ve tüm Filistin halkına bu muzaffer zafer ve bu Siyonist varlığa karşı mücadele tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar için diliyorum" dediği ifade edildi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2023
DÜNYA
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Direniş cephesi tüm muhtemel senaryolara hazır
14 Ekim, 00:48
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