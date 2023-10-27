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CANLI | İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor
CANLI | İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor
İsrail-Filistin çatışması 21. gününe girerken düzenlenen saldırılarda bin 400 İsrailli, 7 bin 28 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Ordu Sözcüsü, kara... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail ordusu Gazze - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail ordusu duyurdu: Kara operasyonları genişliyor

07:31 27.10.2023 (güncellendi: 21:07 27.10.2023)
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İsrail-Filistin çatışması 21. gününe girerken düzenlenen saldırılarda bin 400 İsrailli, 7 bin 28 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Ordu Sözcüsü, kara kuvvetlerinin bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişlettiğini duyurdu.
İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. 21 gündür devam eden çatışmada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka ve bombardıman altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının "şartlar uygun olduğunda" başlayacağını söyledi. İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre, basın açıklamasında konuşan Galllant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak" dedi.

Hamas: Kara harekatı yaklaşıyor

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kara harekatının yaklaştığını ve bunun da tehlikeli bir aşamaya sürüklendiğini söyledi.
İsrail'in 7 Ekim'dekine benzer bir kaybı kaldıramayacağını kaydeden Meşal, ABD'nin bugün bir kara savaşı veya manevrası gerçekleştirmek suretiyle istediklerini minimum kayıpla elde etmek için "ortak planlama, yönetim ve niteliksel katılımla" savaşa yürüdüğünü ifade etti.

'ABD 3 yol izliyor'

ABD'nin 3 yol izlediğine dikkati çeken Meşal, bunlardan birinin Gazze'ye karadan girmemek olduğunu, bununla da Gazze'yi havadan vurması için İsrail'e uzun bir fırsat tanındığını belirtti.
Meşal, diğer bir yolun ise ABD'nin, direniş güçlerinin tünellerdeki gücünü bildiği için uzmanlarıyla birlikte müdahale edeceğini ve dolayısıyla Gazze'nin derinliklerine nüfuz etmek ve sinir gazı silahları kullanarak direnişçileri tünellerde bir süreliğine felç etmek için generaller, modern mühimmat ve rehineleri kurtarma konusunda uzman olan Delta Gücü'nü gönderdiğini aktardı.
Kara savaşının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini belirten Meşal, İsrail ve ABD'nin kayıpları en aza indirmek ve 7 Ekim'deki ilk saldırıdan sonra ikinci bir saldırıyı önlemek için kapsamlı bir plan yaptığını ifade etti.

'Daha fazla esirin serbest bırakılması yönünde görüşmeler yapılıyor'

Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.
Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze saldırılarına yanıt olarak Tel Aviv ve Yafa'ya füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
İsrail-Filistin son durumu, telegram ve canlı blog'tan takip edebilirsiniz.
İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırılar sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2023
DÜNYA
İsrail: Gazze'ye kara harekatı şartlar uygun olduğunda başlayacak
Dün, 07:51
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23:31 27.10.2023
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki personelimiz, sağlık tesisleri, ortaklarımızla bağlantımızı kaybettik. Sivillerin derhal korunmasını ve insani yardımın sağlanmasını talep ediyoruz.
22:57 27.10.2023
BM Genel Kurulu, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulunarak, çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.
22:52 27.10.2023
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da ve doğusundaki El Bureyic’de İsrail'in kara saldırılarına karşı koyuyoruz, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
22:50 27.10.2023
Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'nde görev yapan ekiplerimizle bağlantımızı tamamen kaybettik'
Filistin Kızılayı tarafından İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kesmesinin ardından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada görev yapan ekiplerimizle bağlantımızı tamamen kaybettik” ifadeleri kullanıldı.
İsrail'İN Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları akşam saatlerinde yoğunlaşırken, bölgedeki iletişim ağları ve internet İsrail tarafından kesildi.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail yetkililerinin tüm sabit hat, cep telefonu ve internet iletişimini kesmesi nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki operasyon odası ve orada görev yapan ekiplerimizle bağlantımızı tamamen kaybettik” ifadeleri kullanıldı.
Kesintilerin özellikle merkezi acil durum hattını etkileyeceği ve bunun da ambulansların yaralılara ulaşmasını engelleyeceği belirtilerek, “Ekiplerimizin acil sağlık hizmetlerini sağlamaya devam edebilmesi konusunda derin endişe duyuyoruz” açıklaması yapıldı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ni dünyadan izole etmesinin İsrail ordusunun savaş suçlarına devam edeceğinin göstergesi olduğu ifade edilen açıklamada, “Gazze Şeridi’nde görev yapan ekiplerimizin güvenliğinden endişe ediyoruz. Masum sivillere, tıbbi tesislere ve ekiplerimize derhal koruma sağlanması için uluslararası toplumu İsrail yetkililerine baskı yapmaya çağırıyoruz” denildi.
22:41 27.10.2023
İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın güneyinde evlerini terk edenlerin sayısı 29 bine ulaştı
Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle evinden olan Lübnanlıların sayısının 29 bine ulaştığını bildirdi.
IOM, Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle evlerini terk ederek güvenli bölgelere geçenlerin sayısını güncelleyen bir açıklama yayımladı.
Sınır hattındaki bölgelerde bulunan evlerini terk eden Lübnanlıların toplam sayısının 28 bin 965’e ulaştığı aktarılan açıklamada, ailelerin büyük kısmının güvenli bölgelerdeki yakınlarının yanına ya da kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlere geçtikleri kaydedildi.
22:37 27.10.2023
22:25 27.10.2023
BM Koordinatörü Hastings: Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, "Yoğun bombardıman nedeniyle Gazze'nin dış dünya ile bağlantısı kesildi. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı." ifadesini kullandı.
Hastings, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Gazze'nin yoğun bombardıman nedeniyle dış dünya ile bağlantısının kesildiğini belirten Hastings, şunları kaydetti:
"Hastane hizmetleri ve insani yardım operasyonları iletişim, enerji, yiyecek, su ve ilaçlar olmadan devam edemez. Sağlık çalışanları, gazeteciler ve BM personeli de dahil sivillerin güvenliği ciddi risk altında. Savaşların kuralları vardır. Siviller korunmalı."
22:20 27.10.2023
Filistin Başbakanı Iştiyye: Gazze Şeridi'yle iletişim ve internetin kesilmesinin amacı, Filistin halkına yönelik katliamlar işlemektir.
22:17 27.10.2023
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
DÜNYA
İskoçya Başbakanı: Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
22:16
22:08 27.10.2023
Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, Gazze'de yeni bir kara savaşı başlattı ve sonucu çok büyük bir insani felaket olacak
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin şunları söyledi:

Gazze Şeridi’ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır.
İsrail, Gazze'de yeni bir kara savaşı başlattı ve sonucu çok büyük bir insani felaket olacak
21:40 27.10.2023
İsrail ordusu: Kara kuvvetleri bu gece Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını genişletecek
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını artırdığını ve bu gece kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki hava saldırılarını artırdıklarını ve İsrail Hava Kuvvetlerinin "Gazze'deki yer altı hedeflerine geniş çapta saldırılar düzenlediğini" açıkladı.
Hagari, ordunun son birkaç gündür sürdürdüğü kara operasyonlarını devam ettirdiğini aktararak, "Kara kuvvetleri bu gece kara operasyonlarını genişletecek" dedi.
İsrailli Sözcü Hagari ayrıca kuzey sınırındaki İsrail ordu kuvvetlerinin yüksek alarm durumunda olduğunu dile getirdi.
Hagari'nin açıklaması, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son saatlerde Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun hava saldırılarıyla eş zamanlı geldi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yanaki en şiddetli hava saldırılarını düzenliyor.
Patlama sesleri, İsrail tarafındaki Sderot şehrine kadar ulaşırken, bölge sakinleri, İsrail’in bu akşam başlattığı saldırıların 7 Ekim’den bu yana düzenlenen en yoğun bombardıman olduğunu ifade ediyor.
İsrail ordusu, bölgeyi hava saldırılarının yanı sıra obüsle de vurmaya devam ediyor.
21:35 27.10.2023
UNRWA, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanının daha öldürüldüğünü duyurdu
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında son 24 saatte 14 çalışanının daha öldürüldüğünü bildirdi.
UNRWA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu yaşamını yitiren Ajans çalışanlarına ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "Son 24 saat içinde 14 UNRWA personeli daha öldürüldü ve 7 Ekim'den bu yana öldürülen toplam personel sayısı 53'e ulaştı" ifadesine yer verildi.
Yaklaşık 640 bin yerinden edilmiş Filistinlinin 150 UNRWA tesisinde barındığı aktarılan açıklamada, kötü koşulların tesislerdeki insanların sağlık durumunu kötüleştirdiği vurgulandı.
Açıklamada, insani malzemelerin bulunduğu mevcut stokların tükenmekte olduğu ifade edilerek hayati önem taşıyan insani yardım hizmetlerinin durma noktasına gelmesi nedeniyle en acil ihtiyaçlardan birinin yakıt olduğu belirtildi.
20:53 27.10.2023
BM Sözcüsü Dujarric: İsrail'in Gazze'deki kara operasyonunun yıkıcı etkisi olur
BM Sözcüsü Dujarric, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatmasının yıkıcı etkileri olacağını belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlatması halinde bunun yıkıcı bir etkisi olacağını, BM’nin tüm tarafları uluslararası insancıl hukuka saygı göstermeye çağırdığını söyledi.
Dujarric, "Genel Sekreter, kara operasyonunun yıkıcı etkisi konusunda net açıklama yaptı. Çağrısı, tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka saygı duyması yönünde" dedi.
20:31 27.10.2023
İsrail ordusu, Gazze’deki kara manevralarını genişlettiğini duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki kara manevralarının ölçeğini genişlettiklerini duyurdu.
Fox News'un aktardığına göre Gazze Şeridi’nde bir dizi şiddetli patlama meydana geldi. Topçu ve tank saldırıları düzenleniyor. Ayrıca bölgede savaş uçaklarının görüldüğü ifade edildi.
20:26 27.10.2023
Gazze'de internet ve iletişim tamamen kesildi
Filistin Telekomünikasyon Şirketi, Gazze Şeridi'nde sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.
20:16 27.10.2023
20:10 27.10.2023
BM Genel Sekreteri Guterres: "(Gazze'deki insani kriz) Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor"
20:03 27.10.2023
marmaray - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
TÜRKİYE
Bakan Uraloğlu duyurdu: 'Büyük Filistin Mitingi' için ücretsiz ulaşım
20:03
20:03 27.10.2023
Hamas, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne ilişkin iddialarını reddetti
Hamas, İsrail'in binlerce yaralı ve sivilin bulunduğu Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin "terör faaliyetlerinde kullanıldığı" iddiasını reddederek, saldırıların durdurulması için Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırdı.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Hamas'ın Şifa Hastanesi'ni askeri amaçlarla kullandığı yönündeki açıklamaları asılsız iddialardır, bunları kesinlikle reddediyor ve hastanenin hedef alınmasına zemin hazırladığı konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Hastanenin kesinlikle askeri amaçlarla kullanılmadığı ve bünyesinde Hamas yöneticilerinden kimsenin bulunmadığı vurguladığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İsrail'in sağlık sistemini bombalama ve yok etme çılgınlığını, halkımıza yönelik saldırganlığını ve insanlığı utandıran bu suçlarını durdurmak için BM ile Arap ve İslam ülkelerini acil müdahaleye çağırıyoruz."
İsrail'in söylemlerinin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması suçunu doğruladığını ve bu yönde daha önceki iddialarını yalanladığı belirtilen açıklamada, "İşgal ordusunun açıklamalarında yer alan bu asılsız iddialar, suç ve tehlikeli iddialar olup, binlerce hasta ve yaralının bulunduğu, 40 binden fazla kişinin barındığı merkez hastanenin hedef alınmasına zemin hazırlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
19:32 27.10.2023
Macron, Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini istedi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in 21 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesini istedi.
Macron, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulundu.
İsrail-Filistin çatışmasını ele alan Macron, "Açık olmak gerekiyor. Sürecek bir savaş durumu içindeyiz" ifadesini kullandı.
Macron, insani yardımlar konusunda diğer Avrupa ülkeleri ile yakın çalışmalar yürüttüklerini ve sadece Gazze'ye değil işgal altındaki Batı Şeria'ya da insani yardımları ulaştırmak istediklerini kaydetti.
İsrail'in Gazze'de "hedef gözeterek" hareket etmesinin önemli olduğunu ve sivillere karşı önlemler alması gerektiğini belirten Macron, tansiyonun bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekti.
Macron, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediklerini yineledi.
Gazze'deki sivil halkın korunması için çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Macron, "(Gazze) Orada olanları, bombalara maruz kalanları koruyabilmek için çatışmalara insani ara verilmesi bugün faydalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Macron, Gazze'deki 170 Fransız vatandaşının tahliyesi için çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.
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