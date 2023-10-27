https://sputniknews.com.tr/20231027/urdun-disisleri-bakani-safedi-israil-gazzeye-kara-savasi-baslatti-1076804546.html

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, "Gazze Şeridi’ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır" dedi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik "kara savaşı başlattığını" belirterek, savaşın "gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felakete" yol açacağını söyledi.Safedi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı. Gazze Şeridi’ne yönelik kara savaşının sonucu, gelecek yıllar için büyük boyutlarda insani felaket olacaktır" ifadelerini kullandı.Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna sunduğu tasarının oylanacağını belirten Safedi, "Bu karara karşı oy vermek bu anlamsız savaşı kabul etmektir. Milyonlar her oyu izleyecek. Tarih yargılayacak" şeklinde açıklamada bulundu.Safedi, İsrail'in Gazze'ye açtığı savaşın "bölgeyi uçuruma sürüklediğini" vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla "dünyanın felakete dur demesi" çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Ürdün'ün önerdiği çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısını kabul ederken, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-milletimizin-her-bir-ferdini-buyuk-filistin-mitingine-davet-ediyorum-1076803642.html

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