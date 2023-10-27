Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı

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Rus siyasetçi: Biden 3. Dünya Savaşının ateşini körüklüyor
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İsrail: Radikal İslam'a karşı 3. Dünya Savaşı yürütüyoruz
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Orban: AB, Sovyetler Birliği’nin başarısız parodisi
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ABD basını: Washington, İsrail'den Gazze operasyonunu ertelemesini istedi
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AB ülkelerinde Ukrayna anlaşmazlığı
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Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak
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Zaharova, Dugina suikastında CIA'in rolüne ilişkin haberleri değerlendirdi
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İsrail, Filistin'e destek veren Greta Thunberg'i ders kitaplarından çıkaracak
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Dünya Bankası Başkanı: İsrail-Filistin çatışması ciddi ekonomik risk taşıyor
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Macaristan: AB dışişleri bakanları Ukrayna yorgunluğundan bahsediyor
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Eski CIA uzmanı Johnson: Abrams tankları Ukrayna'daki çatışmanın gidişatını değiştirmeyecek
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Suriyeli uzman: ABD üslerine yapılan saldırılar sadece bir başlangıç
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Dünya Bankası Başkanı: İsrail-Filistin çatışması ciddi ekonomik risk taşıyor
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Yunan basını: Hükümet yüzünden hava savunması kevgire döndü
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İsrail'in BM Büyükelçisi, Genel Sekreter Guterres'in istifasını istedi
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ABD basını: Dugina suikastını CIA'in eğittiği Ukraynalılar gerçekleştirdi
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Eski Almanya Başbakanı: ABD, Ukrayna'nın Rusya ile barış görüşmeleri yapmasını engelledi
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Beyaz Saray: Kongre’nin Ukrayna için onay verdiği fon neredeyse bitti
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Eski Pentagon danışmanı: ABD, İran'la büyük bir savaşa doğru gidiyor
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ABD'li eski istihbarat subayı: Demir Kubbe hava savunma sistemi çökebilir
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Eski Pentagon danışmanı Macgregor: Amerikan özel kuvvetleri Gazze'de vuruldu
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyesi: Ölüm tehditleri alıyorum
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ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
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Eski Mossad Başkanı: Kara harekatı için acele etmeye gerek yok
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‘Kiev, Rusya'yı suçlamak için sahte video çekti’
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Amerikan basını: ABD yüzbinlerce Amerikalıyı Ortadoğu'dan tahliye etmeye hazırlanıyor
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HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Batı basını: ABD Senatosu Biden'ın Ukrayna ve İsrail'e yardım talebini geri çevirebilir
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Kuzey Kore: Orta Doğu'daki çatışmalarda 'tek suçlu' ABD'dir
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Eski Pentagon danışmanı: NATO mevcut krizden sağ çıkamayacak
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Gazze Kızılay Başkanı: Hastaneler toplu mezara dönüşmek üzere
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ABD'li Gazeteci Hersh: Hamas, İsrail'e düzenlenen saldırıda yalnız değildi
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Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
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FHKC Lübnan Kolu: Hamas'ın yok edilmesi tehdidi yeni cepheler açabilir
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Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
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‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
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Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
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Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
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ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
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ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
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Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
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ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
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Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
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ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
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Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
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ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
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ABD tarihinin kanlı katliamları
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Google Maps İsrail'de canlı trafik verilerini geçici olarak devre dışı bıraktı
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Rus vekil: İsrail'in Suriye'ye saldırıları Arap askeri bloğunun oluşmasına yol açacak
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Rus Duması Başkanı: “Aklını kaçırmış Biden tecrit edilmeli”
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Obama: İsrail’in eylemleri, kendisine yönelik 'küresel desteği' erozyona uğratabilir