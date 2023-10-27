https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-milletimizin-her-bir-ferdini-buyuk-filistin-mitingine-davet-ediyorum-1076803642.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T22:11+0300
2023-10-27T22:11+0300
2023-10-27T22:43+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yarın saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum" ifadesini kullandı.Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/guterres-gazzeye-insani-yardim-sistemi-cokmek-uzere-1076803497.html
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum
22:11 27.10.2023 (güncellendi: 22:43 27.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yarın saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum" ifadesini kullandı.
Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.