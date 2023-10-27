https://sputniknews.com.tr/20231027/cumhurbaskani-erdogan-milletimizin-her-bir-ferdini-buyuk-filistin-mitingine-davet-ediyorum-1076803642.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın milletimizin her bir ferdini Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin... 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T22:11+0300

2023-10-27T22:11+0300

2023-10-27T22:43+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları yarın saat 15.00'te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Büyük Filistin Mitingi'ne davet etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,"Yarın milletimizin her bir ferdini, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğimiz, Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha göstereceğimiz Büyük Filistin Mitingi’ne davet ediyorum" ifadesini kullandı.Davetinde Türk ve Filistin bayrakları emojilerine de yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu görseli paylaştı.

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recep tayyip erdoğan