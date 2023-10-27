https://sputniknews.com.tr/20231027/guterres-gazzeye-insani-yardim-sistemi-cokmek-uzere-1076803497.html
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'ye insani yardım ulaştırma sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T22:07+0300
2023-10-27T22:07+0300
2023-10-27T22:07+0300
dünya
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtım sisteminin 2 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracak şekilde tamamen çökmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Guterres, "Gazze'deki insani yardım sistemi, 2 milyondan fazla sivil için feci sonuçlar doğuracak şekilde tam bir çöküşle karşı karşıya. Bombalamalar yoğunlaştıkça ihtiyaçlar da daha kritik hale geliyor" dedi.Çatışmalar başlamadan önce günde yaklaşık 500 kamyonun geldiği Gazze'ye son günlerde günde ortalama sadece 12 kamyonun ulaşabildiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, “Ayrıca alınan yardım, hastanelere, su arındırma tesislerine, gıda üretimine ve yardım dağıtımına enerji sağlamak için de gerekli olan BM operasyonlarına yönelik yakıtı içermiyor. İçinde bulunduğumuz çaresiz ve dramatik durum göz önüne alındığında, yardımın alınma biçiminde acil ve temel bir değişiklik yapılmazsa BM'nin Gazze Şeridi'nde çalışmaya devam etmesi mümkün olmayacaktır” diye konuştu.Guterres, "İnsani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve hayati önem taşıyan malzemelerin gerekli miktarda ulaştırılması çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/filistin-sozcusu-biden-yonetimi-israile-savasi-durdurmasi-icin-baski-yapmali-1076794821.html
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antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortadoğu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, ortadoğu, israil-filistin, israil, gazze, gazze şeridi
Guterres: Gazze'ye insani yardım sistemi çökmek üzere
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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'ye insani yardım ulaştırma sisteminin tamamen çökmek üzere olduğunu belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani yardım dağıtım sisteminin 2 milyondan fazla insan için feci sonuçlar doğuracak şekilde tamamen çökmeyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Guterres, "Gazze'deki insani yardım sistemi, 2 milyondan fazla sivil için feci sonuçlar doğuracak şekilde tam bir çöküşle karşı karşıya. Bombalamalar yoğunlaştıkça ihtiyaçlar da daha kritik hale geliyor" dedi.
Çatışmalar başlamadan önce günde yaklaşık 500 kamyonun geldiği Gazze'ye son günlerde günde ortalama sadece 12 kamyonun ulaşabildiğine dikkat çeken BM Genel Sekreteri, “Ayrıca alınan yardım, hastanelere, su arındırma tesislerine, gıda üretimine ve yardım dağıtımına enerji sağlamak için de gerekli olan BM operasyonlarına yönelik yakıtı içermiyor. İçinde bulunduğumuz çaresiz ve dramatik durum göz önüne alındığında, yardımın alınma biçiminde acil ve temel bir değişiklik yapılmazsa BM'nin Gazze Şeridi'nde çalışmaya devam etmesi mümkün olmayacaktır” diye konuştu.
Guterres, "İnsani ateşkes, tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması ve hayati önem taşıyan malzemelerin gerekli miktarda ulaştırılması çağrımı yineliyorum" ifadelerini kullandı.