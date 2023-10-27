https://sputniknews.com.tr/20231027/iskocya-basbakani-dunyanin-yeter-demesi-icin-daha-kac-cocugun-olmesi-gerekiyor-1076803680.html
İskoçya Başbakanı: Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
İskoçya Başbakanı: Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'nin halihazırda yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonunun kesildiğini belirterek, "Dünyanın... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T22:16+0300
2023-10-27T22:16+0300
2023-10-27T22:17+0300
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israil-filistin
hamza yusuf
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Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesine yer verdi.Hamza Yusuf'un Filistinli eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kaldıYusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/guterres-gazzeye-insani-yardim-sistemi-cokmek-uzere-1076803497.html
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İskoçya Başbakanı: Dünyanın yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
22:16 27.10.2023 (güncellendi: 22:17 27.10.2023) Abone ol
İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf, Gazze'nin halihazırda yoğun bombardıman altında olduğunu ve telekomünikasyonunun kesildiğini belirterek, "Dünyanın artık yeter demesi için (Gazze'de) daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesini kullandı.
Yusuf, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Gazze'nin yoğun bombardıman altında olduğunu, telekomünikasyonun kesildiğini ve neredeyse 3 haftadır bu bölgede mahsur kalan ailesine ulaşamadıklarını kaydetti.
İskoçya Başbakanı, "Sadece geceyi sağ geçirmeleri için dua edebiliyoruz. Dünyanın artık yeter demesi için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" ifadesine yer verdi.
Hamza Yusuf'un Filistinli eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kaldı
Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Filistinli eşinin annesi ve babasının Gazze'de mahsur kaldığını bildirmişti.
Hamza Yusuf, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını belirtmişti.
İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.
Yusuf'un, Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi Elizabeth El-Nakla, 13 Ekim'de paylaştığı videoda, gözyaşlarına hakim olamamış ve "İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor?" ifadelerini kullanmıştı.