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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231102/israilin-cibaliye-multeci-kampina-saldirisinda-tablo-agirlasiyor-can-kaybi-artiyor-1076985173.html
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında tablo ağırlaşıyor: Can kaybı artıyor
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında tablo ağırlaşıyor: Can kaybı artıyor
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı 27 gündür sürüyor. Cibaliye Mülteci Kampı 24 saat içinde iki kez savaş uçaklarına hedef... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T08:25+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.Gazze'ye saldırılar sürdüKentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.Gazze'de son durumİsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu, telegram ve canlı blogdan takip edebilirsiniz.
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israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında tablo ağırlaşıyor: Can kaybı artıyor

08:25 02.11.2023
© AA / Ali JadallahCibaliye Mülteci Kampı
Cibaliye Mülteci Kampı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2023
© AA / Ali Jadallah
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı 27 gündür sürüyor. Cibaliye Mülteci Kampı 24 saat içinde iki kez savaş uçaklarına hedef alındı. İsrail'in saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.

Gazze'ye saldırılar sürdü

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.
İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.
Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Gazze'de son durum

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu, telegram ve canlı blogdan takip edebilirsiniz.
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