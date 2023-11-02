https://sputniknews.com.tr/20231102/israilin-cibaliye-multeci-kampina-saldirisinda-tablo-agirlasiyor-can-kaybi-artiyor-1076985173.html
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında tablo ağırlaşıyor: Can kaybı artıyor
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında tablo ağırlaşıyor: Can kaybı artıyor
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı 27 gündür sürüyor. Cibaliye Mülteci Kampı 24 saat içinde iki kez savaş uçaklarına hedef... 02.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-02T08:25+0300
2023-11-02T08:25+0300
2023-11-02T08:25+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
israil ordusu
israil ordusu (idf)
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.Gazze'ye saldırılar sürdüKentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.Gazze'de son durumİsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu, telegram ve canlı blogdan takip edebilirsiniz.
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israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
israil-filistin, israil, israil ordusu, israil ordusu (idf)
İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na saldırısında tablo ağırlaşıyor: Can kaybı artıyor
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı 27 gündür sürüyor. Cibaliye Mülteci Kampı 24 saat içinde iki kez savaş uçaklarına hedef alındı. İsrail'in saldırısında ölü, yaralı ve kayıp sayısının 1000'e yükseldiği bildirildi.
İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliye katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000" ifadelerini kullandı. Kudra, gece 03.47'de yaptığı açıklamasında daha fazla ayrıntı vermedi.
Gazze'ye saldırılar sürdü
Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.
İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.
Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.
İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 Filistinlinin öldürüldüğünü, 22 bin 219 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail-Filistin çatışmasındaki son durumu
, telegram
ve canlı blogdan takip edebilirsiniz.