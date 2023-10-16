https://sputniknews.com.tr/20231016/ispanya-basbakani-sanchez-filistin-sorunu-iki-devlet-formulu-temelinde-cozume-kavusturulmali-1076401575.html

İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin sorunu iki devlet formülü temelinde çözüme kavuşturulmalı

İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin sorunu iki devlet formülü temelinde çözüme kavuşturulmalı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin-İsrail anlaşmazlığının tek çözümünün barış içinde bir arada var olacak iki bağımsız devletin tanınması olduğunu... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-16T22:36+0300

2023-10-16T22:36+0300

2023-10-16T22:36+0300

dünya

ispanya

ispanya başbakanı pedro sanchez

israil-filistin

israil

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İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin-İsrail anlaşmazlığıyla ilgili X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu çatışmaya nihai çözüm bulmanın tek yolu, iki devletin tanınması, ki bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilsinler” ifadelerini kullandı.Hamas’ın İsrail’e saldırısını kınadıklarını tekrarlayan Sanchez, İsrail’in uluslararası ve insani hukuk çerçevesi içinde kendini koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Aynı zamanda sivillerin korunmasına ve özellikle de Gazze’de ihtiyaç sahibi kişilere uluslararası yardımın ulaştırılmasına acil ihtiyaç duyuluyor” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231016/israil-filistin-catismasinda-10-gun--biden-israilin-gazzeyi-isgal-etmesi-buyuk-hata-olur-1076371487.html

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