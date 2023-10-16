https://sputniknews.com.tr/20231016/ispanya-basbakani-sanchez-filistin-sorunu-iki-devlet-formulu-temelinde-cozume-kavusturulmali-1076401575.html
İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin sorunu iki devlet formülü temelinde çözüme kavuşturulmalı
İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin sorunu iki devlet formülü temelinde çözüme kavuşturulmalı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin-İsrail anlaşmazlığının tek çözümünün barış içinde bir arada var olacak iki bağımsız devletin tanınması olduğunu... 16.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-16T22:36+0300
2023-10-16T22:36+0300
2023-10-16T22:36+0300
dünya
ispanya
ispanya başbakanı pedro sanchez
israil-filistin
israil
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İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin-İsrail anlaşmazlığıyla ilgili X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu çatışmaya nihai çözüm bulmanın tek yolu, iki devletin tanınması, ki bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilsinler” ifadelerini kullandı.Hamas’ın İsrail’e saldırısını kınadıklarını tekrarlayan Sanchez, İsrail’in uluslararası ve insani hukuk çerçevesi içinde kendini koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Aynı zamanda sivillerin korunmasına ve özellikle de Gazze’de ihtiyaç sahibi kişilere uluslararası yardımın ulaştırılmasına acil ihtiyaç duyuluyor” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/israil-filistin-catismasinda-10-gun--biden-israilin-gazzeyi-isgal-etmesi-buyuk-hata-olur-1076371487.html
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ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, israil-filistin, israil
ispanya, ispanya başbakanı pedro sanchez, israil-filistin, israil
İspanya Başbakanı Sanchez: Filistin sorunu iki devlet formülü temelinde çözüme kavuşturulmalı
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin-İsrail anlaşmazlığının tek çözümünün barış içinde bir arada var olacak iki bağımsız devletin tanınması olduğunu belirtti.
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin-İsrail anlaşmazlığıyla ilgili X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu çatışmaya nihai çözüm bulmanın tek yolu, iki devletin tanınması, ki bir arada barış ve güvenlik içinde yaşayabilsinler” ifadelerini kullandı.
Hamas’ın İsrail’e saldırısını kınadıklarını tekrarlayan Sanchez, İsrail’in uluslararası ve insani hukuk çerçevesi içinde kendini koruma hakkına sahip olduğunu belirterek, “Aynı zamanda sivillerin korunmasına ve özellikle de Gazze’de ihtiyaç sahibi kişilere uluslararası yardımın ulaştırılmasına acil ihtiyaç duyuluyor” ifadesini kullandı.